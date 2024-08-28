安達人壽今（28）日舉行記者會，推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，與機械手臂輔助微創手術技術領導者直覺台灣分公司（Intuitive Taiwan Branch）合作，納入達文西機械手臂外科手術的給付項目，更保證續保至80歲，為業界最高，期望彌補國人保障缺口，提供全方位的健康保障。

衛生福利部今年六月公布最新國人十大死因，癌症連續42年蟬聯榜首；根據「112 年全台灣惡性腫瘤醫療支出統計」，惡性腫瘤的就醫病人數高達88萬，罹癌人數近10 年成長43.7％。衛福部資料亦顯示，癌症5年存活率持續提升、癌症醫療費用亦逐年增加。

一旦罹癌後，因應癌症種類會需要不同的治療方式，有可能面臨高額的醫療費用，例如標靶治療，或達文西手術等。然而部分標靶藥物以及達文西手術醫材不在健保給付範圍內，加上其他隱形開銷如營養補給品、薪資損失、看護費用等相關支出，可能會對患者家庭開支帶來不小的經濟壓力。

安達人壽總經理張志杰表示，隨著醫療技術的進步，許多治療癌症的新手術方式推陳出新。安達人壽一直秉持以客戶需求為出發點，與時俱進地推出新的醫療保障來滿足客戶的新需求。此次很榮幸能和機械手臂手術領域的先驅直覺公司合作，希望能透過這種直接和醫療技術創新夥伴合作模式，持續帶給客戶更全面、更優質的醫療保障。

為因應近年癌症罹患率增加和客戶需求，安達人壽推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，保單共有四大特色：新式癌症達文西手術理賠、重度癌症標靶理賠、初次罹癌一次給付，以及保證續保至80歲。

保單設計期望補足新式癌症治療費用的缺口，提供客戶更多元的醫療選擇。舉例來說，達文西機械手臂手術的優勢在醫師可藉由機械手臂輔佐執行精準的切除、修復和縫合，降低手術風險，進行更精準的手術，有助於減少手術時間及出血量，傷口小，協助病患盡速回歸正常生活。近年常用於子宮內膜癌、攝護腺癌，以及直腸癌等手術治療上。

保單其他特色還包括，確診癌症時可以立即獲得一筆賠償金，能彈性應用於醫療費用支出或者應急生活費用。另外保單投保年齡自1歲至60歲，且保證續保至80歲，對客戶來說，不僅提供經濟上的保障，更是心理上的支持，在面對疾病、老齡健康保障規劃時都能更加從容。