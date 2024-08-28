受珊珊颱風影響，日本航空、全日空已取消28日至30日上百航班。

移動速度緩慢的第10號颱風「珊珊」周三（28日）進逼日本九州南部鹿兒島縣，當地已有強風豪雨，日本氣象廳史上第4度發布「颱風特別警報」。除了鹿兒島縣，宮崎縣也出現強風甚至小型龍捲風。日本五大汽車廠均已宣布停工相關訊息，超市超商、物流通訊、飯店觀光、製造業的營運均受一定程度影響。氣象廳預計颱風在九州登陸後，可能逾周末前後侵襲中部、東部，包括首都東京。

綜合日本放送協會（NHK）、路透社周三報導，日本各地海陸空運輸影響均已出現，全日空、日本航空周三至周五各取消210班、402班國內線航班，國際線共10班取消。九州新幹線幾乎全區停駛，其餘多個區間段也陸續發布預警停駛規劃。多地預計舉辦的傳統活動延期取消，遊樂園閉園防災。

新幹線多個路段發布颱風停駛規劃。

京都多家飯店都出現訂房取消狀況，京都車站附近一家有500間客房的業者，過去3天取消客房超過200間，包括宴會廳訂桌也取消。天然災害發生時，飯店業者不會收取預定取消費用，與本次颱風相關的飯店業損失估計超過1000萬日圓。

汽車製造業也陸續宣布暫時停工的消息。豐田汽車全日本14家工廠自周三（28日）晚間起暫停運作，周四（29日）白天僅東京雨村市工廠部分生產線維持運作。日產汽車位於九州福岡縣苅田町的子公司、日產車體九州2處工廠，周四至周五（30日）暫停營運。本田公司決定，位於熊本縣大津町的摩托車工廠周四、周五2天停工。大發汽車位於京都府大山崎町、滋賀縣龍王町的工廠，周三晚間至周四停工，大阪池田市的工廠周四停工。馬自達汽車宣布，周四晚上至周五暫停位於廣島市、山口縣防府市兩地工廠營運。

大型超市業者永旺周三（28日）已暫停鹿兒島縣、宮崎縣部分24小時營運的永旺與Maxvalu門市或提早打烊，周四（29日）鹿兒島、宮崎、長崎、熊本、福岡等縣永旺與Maxvalu部分門市提早打烊或全天不營運。超商業者Lawson（ローソン）九州部分門市周三（28日）晚上7時起暫停營業，全家與7-Eleven將根據天氣狀況臨時跟進。

有網友得知住家附近超市超商公告暫停營運計畫之後半開玩笑表示，便當恐怕很難買到，看來要「斷食」2天了。大型零售業者唐吉訶德也在社群平台順勢公告颱風天的建議購買清單，包括飲水（每人每天3公升）、盒裝米、速食品（杯麵、蒸煮食品等）、罐裝蛋白質食品（魚類、肉類、豆類等）、罐頭蔬菜（例如玉米）、保存期限較長的點心（例如餅乾）。

物流業者黑貓宅急便（ヤマト運輸）已於周二（27日）起停止往鹿兒島縣的送貨服務，鹿兒島縣周三（28日）下午5時至周四（29日）暫停收件配送與辦公，宮崎縣29日至30日上午暫停，全國各地配送至九周、關東、東海、近畿等地的貨物均有延誤。日本郵政28日暫停鹿兒島、靜岡兩縣郵局櫃檯業務，往返九州、沖繩、近畿、中國地方、四國的郵包可能因為陸空運輸暫停而延誤，影響範圍可能隨颱風移動而擴大。佐川急便已暫停鹿兒島、宮崎兩縣與日本其他地區之間的配送業務，周四（29日）至下周日（9月1日）期間，九州、四國、近畿、中國地區與日本全國之間的寄存配送業務很可能均將暫停。

截至日本時間周三晚間7時，通訊業者NTT Docomo在鹿兒島縣奄美市、喜界町、龍鄉町、屋久島町等部分地區行動電話連線中斷或難以連線。電子大廠也發布類似消息，日立製作所謂於山口縣下松市製造鐵路車輛的工廠周四晚間至周五停工，京瓷決定周四暫停位於鹿兒島縣薩摩川內市工廠營運。造船業重鎮愛媛縣今治市的業者建造中的船隻拖往10公里外的海岸避風，以免船隻因風浪撞擊碼頭。