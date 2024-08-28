大陸有男子剪了「黑悟空」造型的髮型，他去逛街時也引起到其他民眾的注意。（圖／翻攝自微博）

晚上都得趴著睡？大陸浙江省紹興市有理髮店的造型師，因為「黑悟空」電玩遊戲的熱潮影響，便找了一名願意嘗鮮的男顧客，理出一頭「黑悟空」的髮型，第二天男顧客便頂著超炸的髮型去商場逛街，果不其然也吸引到大批民眾注意，讓男顧客非常滿意這次的造型。

據《四川觀察》報導，大陸浙江省紹興市日前有男子到理髮廳剪髮，造型師便替他剪出逼真「黑悟空」髮型，對此，造型師也表示，由於近來「黑悟空」電玩遊戲引起的熱潮，讓他覺得遊戲主角非常帥，且剛好有位年輕的客人願意嘗試，於是他便替男顧客設計「黑悟空」的髮型，做完造型後，男顧客看了也覺得非常帥氣，造型師也說，男顧客做完造型的第二天便去逛商場，完全吸引到其他民眾的注意。

從影片中可見，造型師替黑髮男子做造型，先是將後腦勺的頭髮理出「黑悟空」的眼睛、眉毛、鼻子與嘴巴，接著再將黑髮染成金黃色，隨後便拿著吹風機吹出造型，造型師再用黑色畫筆於後腦勺的頭皮，加深眼睛與鼻子的輪廓，最後再將眉毛也染成金黃色便大功告成。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「誰能駕馭這款髮型」、「嚇不嚇人放一邊，洗完頭怎麼辦」、「猴哥這髮型讓二師弟絲毫不敢摸魚」、「這髮型太有趣了」、「太帥了，簡直就是悟空本人」、「晚上都得趴著睡」、「這能堅持3天嗎」、「被理髮耽誤了的畫家」、「這個髮型也許可以找到白骨精，但絕對找不到女朋友」、「一覺醒來，從頭開始」。