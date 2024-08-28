部立基隆醫院院長林三齊（中）、營養科主任張皇瑜（左）、營養師楊智凱（右）共同推薦民眾可以在家中自行製作月餅，讓今年中秋吃得健康又安心。（張志康攝）

每到中秋，除了烤肉、文旦柚之外，月餅自然是最應景的節慶美食。只不過，不管是台式月餅或是廣式月餅，都有著高油、高糖、高脂肪的特性，對於身體健康來說，都不是太好的選擇。部立基隆醫院28日召開記者會，分享挑選月餅的祕訣，也由營養師公開自行研發，民眾可以輕鬆DIY完成的「低卡茶香冰皮月餅」，讓民眾可以健康過中秋。

部立基隆醫院營養師楊智凱表示，目前市面上的月餅每一個的熱量都在200大卡到500大卡，甚至更高，換句話說，一顆月餅往往就有一碗飯的熱量，再加上高油、高糖的特性，對民眾身體健康造成莫大的負擔。他建議，民眾在挑選月餅時，最好要選擇低糖或是無糖的月餅。

另一方面，傳統月餅的餅皮、內餡常會使用大量的豬油、酥油或奶油來提升香氣，即使看起來比較「健康」一點的冰皮月餅，也有業者會加進奶油來提升香氣。然而，這些油脂伴隨著超量的飽和脂肪，過度攝取會容易增加心血管疾病的風險。

部立基隆醫院營養師提供自行研發的「低卡茶香冰皮月餅」食譜，讓民眾吃得健康又安心。（部立基隆醫院提供／張志康基隆傳真）

部分標榜健康取向的月餅會添加核桃、杏仁或夏威夷豆等堅果類，增加食用口感與風味。楊智凱說，堅果富含鈣、鎂、鉀等元素，適量攝取堅果，當然有助於維持心血管的健康與控制血壓，但過量攝取仍然會攝取過多的熱量。

如果想要吃得健康，楊智凱建議民眾可以仔細看看產品的「營養標示」，盡量選擇沒有太多化學物質及過油、過糖的產品。

當然，如果擔心過個中秋體重就直線上升，也可以試著在家裡自行製作由楊智凱研發的「低卡茶香冰皮月餅」，如此一來不僅可以吃到應景的年節美食，也能夠吃得健康、吃得安心。