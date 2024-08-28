女星小S與老公許雅鈞婚後育有3個女兒，小S時常在社群分享與女兒們的互動，母女間的搞笑互動經常逗笑大批網友。28日小S在社群透露要親自為「家中的Queen」下廚，沒想到Queen吃完後竟只給了9分，且原因更讓小S很是無言，超真實反應立刻吸引破萬網友搶看。

小S 28日在社群曬出一張與食材的合照，透露要親自下廚給1個人吃，想請粉絲們猜猜看她要煮哪道料理，只見照片中擺了醬油、米酒，以及拍不到的雞肉塊，有許多網友紛紛猜出她可能要做雞肉親子丼，還有人看到酒就以為小S要準備買醉，網友反應相當逗趣。

小S曬食材照被以為要買醉。（圖／IG@elephantdee）

不久後小S再分享影片，雖然女兒被打上心型馬賽克，但從談吐仍能推測鏡頭前的應是許老三（許曦恩），小S先是問道：「好不好吃？1到10分給幾分？」女兒則比了讚，表示比之前煮的好吃，但女兒卻只給9分，讓小S很是驚訝，女兒才補充說：「不能給10分，怕妳太自信。」

然而，小S還是對自己的廚藝非常滿意，並強調「妳看飯是不是粒粒分明，醬也很濃郁」，更直問女兒：「妳有沒有覺得妳媽又美、身材又好、又有才華？」沒想到女兒竟一時無言，只好傻眼回應：「呃…好喔掰掰。」荒謬互動令小S最後也忍不住大笑。

影片曝光後，立刻吸引大批網友笑翻留言，「女兒誇獎的好敷衍好好笑」、「巨星大廚內心os：大家想吃還吃不到耶…你還在那邊9分」、「所以吸地（熙娣）有沒有在做雞肉親子丼的時候偷喝酒」、「如果Queen說不好吃會賞巴掌嗎」、「得到Queen的稱讚可不如容易啊」、「許老三就是這麼中肯」、「該不會拍完這個然後繼續喝一杯」。

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