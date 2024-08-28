民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案、京華城等案風波未平，又被爆出使用選舉補助款購買商辦爭議。柯文哲明將召開記者會說清楚，傳出將宣布黨主席請假，自請中評會處分。媒體人謝寒冰預測認為，威京集團主席沈慶京跟台北市議員應曉薇都被約談，柯文哲一定很快被約談。

主持人盧秀芳今(28日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，如果柯文哲不暫別民眾黨主席，繼續當黨主席會怎樣？接下來他要面對所有司法程序？謝寒冰回應表示，看起來京華城這個案子，檢察官是不會輕易放過的，今天沈慶京跟台北市議員應曉薇被約談，柯文哲一定很快被約談。柯文哲一旦被約談，不幸被羈押怎麼辦？台灣還沒有一個政黨發生這種事，若現任黨主席被羈押，絕對會是個超級震撼彈。

謝寒冰接著表示，柯文哲一旦被羈押，外界都不知道怎麼幫他辯解，因為不知道發生什麼事，很多人不曉得真實狀況如何，怎麼幫他辯解。

謝寒冰認為，柯文哲應該自請處分，讓他跟民眾黨切割之後，對民眾黨的發展比較好，對柯文哲要去處理官司也比較好，但是不知道柯文哲明天會不會這樣做。