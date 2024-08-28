闕源龍表示，裕融在去年就已經提前準備好應對升息及資產品質問題，並進行適度的資源調配，消費金融、企業金融和移動服務三大事業體都有明確策略方向，也照計畫執行中。

消費金融事業方面，闕源龍說，由於市場環境變化，2023年資產品質有所下降，導致呆帳與逾期案件增加。幸運的是，公司去年就開始加強管控，目前資產品質已有所改善，進度符合預期。

此外，配合租賃公會制定的自律公約，公司進行營運調整，雖短期內業績和資產成長幅度受到影響，但自律公約將有助於租賃產業的健康發展，使未來的增長更加穩固。

企業金融事業方面，裕融業務覆蓋台灣、大陸、東南亞及能源四個領域。台灣企金事業積極擴展業務，特別是中小企業的企業融資及微型企業方面，2024年上半年資產餘額同比增長15.5％。大陸業務則以穩定資產品質為首要任務，獲利水平與去年持平。東南亞方面，菲律賓專注於醫療事業發展，資產品質良好；馬來西亞分支則於今年5月正式開幕，目前專注於拓展業務團隊與人員招募。

能源事業方面，光電和儲能領域均按計劃發展，售電業務也已加入永豐的綠電交易信託平台，目前有多筆售電案件在洽談中。整體而言，今年上半年企業金融的資產餘額和營業利益對比去年同期皆有兩位數的增長。

消費金融事業方面，由於市場環境的變化，去年資產品質有所下降，導致呆帳與逾期案件增加，不過裕融在去年即就開始加強管控，目前資產品質已有所改善，進度符合公司預期。此外，配合租賃公會制定的自律公約，裕融也進行營運調整，雖短期內業績和資產成長幅度受到影響，但自律公約將有助於租賃產業的健康發展，使未來的增長更加穩固。

企業金融事業方面，裕融業務覆蓋台灣、大陸、東南亞及能源四個領域。台灣企金事業積極擴展業務，特別是中小企業的企業融資及微型企業方面，上半年資產餘額同比增長15.5％。大陸業務則以穩定資產品質為首要任務，獲利水平與去年持平。東南亞方面，菲律賓專注於醫療事業發展，資產品質良好；馬來西亞分支則於今年5月正式開幕，目前專注於拓展業務團隊與人員招募。能源事業方面，光電和儲能領域均按計畫發展，售電業務也已加入永豐的綠電交易信託平台，目前有多筆售電案件在洽談中。整體而言，今年上半年企業金融的資產餘額和營業利益對比去年同期皆有兩位數的增長。

移動服務事業方面，闕源龍表示，裕融正著力於強化LINE GO一站式服務的內容。目前已經涵蓋計程車、共享租車及機場接送服務，未來預計每季推出新服務，包括與集團合作的N7電動車隊等，希望為消費者提供更多選擇。