線上旅遊品牌AsiaYo在疫情後鎖定海外日韓旅遊市場，推出各種多元化產品，今(28)日更宣布全面上架日本星野集團旗下各系列品牌飯店，包含豪華享受虹夕諾雅系列、溫泉旅館界系列、親子度假村RISONARE系列、都市觀光飯店OMO系列、自由青旅BEB系列，帶你徜徉東京、北海道等日本重點旅遊城市，還有青森等近郊深度旅遊景點。

AsiaYo表示，使用AsiaYo訂房無需加收任何海外手續費或附加費用，最低不到1,500元即以早鳥價入住星野旗下飯店。網站價格即是最終價格，無任何隱藏稅額，讓旅客可以安心出遊，享受一趟歡樂的日本之旅。

台灣人到底有多愛去日本？根據日本觀光局的統計顯示，2024年至今已有超過300萬台灣人次入境日本。而台灣交通部觀光局對出境旅客的資料也顯示，2023年入境日本的台灣人就佔全年出國人數的一半以上。隨著日圓匯率異動，台日關係友好等眾多因素，日本已經成為疫情後台灣出國旅遊必訪的第一國家。而榮獲62項國際大獎、讓全球旅客一致推崇的頂尖飯店集團「星野集團」，更是日本旅遊界的代表。星野集團旗下囊括5種以上的飯店品牌，提供超越60個以上的旅遊目的地、以及超越60種以上不同的在地旅遊體驗，是訪日旅客心中的夢想清單。

AsiaYo上架星野集團旗下全品牌飯店，從奢華飯店到親子度假村、溫泉旅館、青年旅宿。在AsiaYo都能一站式滿足旅客對星野集團的各種需求，無論身在日本何處， 都能深刻體驗在地特色及文化。而「OMO」品牌飯店則是星野集團旗下較為親民的旅宿，鄰近各大城市及車站，交通便利，目前限量早鳥價每晚最低NT1,318元起。而台灣人最耳熟能詳的「虹夕諾雅」品牌飯店，在台灣開幕以來永遠都是一房難求，訂單都是排到隔年。而AsiaYo提供多種日本不同區域及風格的虹夕諾雅飯店，讓台灣人能住到虹夕諾雅不再是個神話傳奇！「磐梯山溫泉飯店」則是星野集團在福島縣最知名的高級溫泉飯店，只要徒步就能抵達滑雪場跟高爾夫球場，飯店內提供具當地特色的會津美食如蕎麥麵、圓筒飯等，每晚最低6,514元起。

AsiaYo是目前台灣最先進的OTA線上旅行社，不同於其他訂房網，站上顯示的價格即是最終售價，絕對沒有任何隱藏或加購的費用，也不需國外刷卡手續費。如使用AsiaYo站上新客會員折扣或折扣碼，再享AsiaYo特約銀行刷卡優惠，8／1-9／30前刷國泰世華CUBE卡並切換「優惠點」快閃權益享4.5％小樹點回饋，還可以搭配LINE旅遊與Shopback等不定期的加碼返利回饋。而為歡慶AsiaYo首度與星野集團合作，從8／20-9／10，只要在AsiaYo官方IG分享星野集團上架活動，即可抽全站千元訂房金。