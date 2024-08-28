中共中央外辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文舉行新一輪戰略溝通，雙方談及台海議題。華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜向本報分析，王毅向美國表明一以貫之的立場，給美國「立規矩、畫紅線」，也是向下任美國總統喊話勿輕易打「以台制華」牌；同時，這次對話確實也顯現中美管控台海風險的願望。

王毅告訴蘇利文，台灣屬於中國，中國必將統一，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。據央視新聞引述，蘇利文表示，美方堅持一個中國政策，不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。

對於王毅的表態，彭韜向本報解讀，這表明大陸的立場是一以貫之的，也是在給美國立規矩、畫紅線；解決台灣問題是中國人自己的事情，外國無權干涉，同時強調台獨與台海和平是水火不容的。換言之，定海神針是一個中國原則，而護欄就是中美三個聯合公報，陸方希望美國能夠回到一個中國的本質上面來，並對大陸做出相應的承諾，如不干涉中國內政、不支持台獨等。

至於王毅的涉台言論，是否也講給下任美國總統聽？彭韜認為確實是，他分析，美國大選在即，民主共和兩黨都把反中、抗中作為政治正確，因此美國利用台灣問題來限制中國發展是沒有變化的。因此，王毅是擺明中國的立場，希望不管是誰上台，都不要輕易打「以台制華」的牌，更不要支持台獨、兩國論，並堅持一個中國立場。

不過彭韜認為，兩位美國總統候選人未來肯定都會打台灣牌，他舉例，民主黨近期修改黨綱，除了重申一中政策也加入對台6項保證；在反中成為政治正確的情況下，兩黨可利用台灣牌來限制中國發展，同時能爭奪更多的政治資源和選舉利益，所以無論是川普或賀錦麗，都會加大打台灣牌的力度。

就這次戰略對話而言，代表中美在台海問題上管控衝突的發生？彭韜對此表示認同，他說，由於俄烏衝突、以哈衝突持續，美國不可能進行三線作戰，所以對台灣的支持更多是口頭上，但是並不想讓賴清德去衝擊大陸、使美國自身利益受損，而是傾向維持兩岸的不統、不獨、不武。同時，大陸對整體台海局勢的管控能力正在增強，美國沒有必要與大陸「硬槓」，因此，中美從去年舊金山元首會面，再到今年4月份拜習通話，都釋放了管控風險的願望。