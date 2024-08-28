性生活是情侶感情的關鍵一環。一位女子近日和男友在家準備激戰，沒想到男友突然從床頭櫃拿出4XL的「超巨保險套」，和平時的尺寸完全不同，讓她和男友頓時笑到不行，貼文曝光後引發熱議。有眼尖網友則透露，其實男友拿到的「超巨保險套」，真實身分是保險套廠商和口罩廠商合作推出的「口罩」。

原PO在Dcard發文表示，當時她和男友看電影，在室內昏暗、燈光美氣氛佳之時，她突然有了想要愛愛的興致，於是跟男友一起滾上床；此時男友雙眼緊盯著原PO，不忘一邊把手伸向床頭櫃拿出保險套，「結果一抓，超…超巨保險套？」，4XL的超巨大尺寸讓她和男友笑到不行。

對此，許多人紛紛回應，「牛在用的吧！」、「綠巨人：不好意思～那是我的」、「這麼大個Size放我面前…是我也軟掉…」、「這從哪買，我想送朋友」、「可以提前體會生小孩的感覺」、「所以這到底是什麼？搞得好像咖哩調理包」。

眼尖的網友則說明，「查到了，那是口罩」、「這個裡面是滿版口罩的樣子，上次客人滿額禮有送一個，拿出來都覺得很有趣」；原PO也補充，男友拿出的超巨保險套就是口罩。