民眾黨爆發政治獻金風波，傳出黨主席柯文哲擬「請假」暫離職位，並自請中評會調查。而民眾黨今晚7時緊急召回黨公職至台大校友會館開會說明查帳進度，會議約於8時30分結束，柯面對媒體堵訪，均未回應，民眾黨發言人吳怡萱則說，並未聽說柯要請假一事，但有民意代表呼籲柯文哲「再想想」，柯則沒有正面回應。

民眾黨今晚召回黨公職至台大校友會館開會，地方黨部主委、立委、議員等人都到場參與，不過，被點名若柯文哲請假，可望代理黨主席的民眾黨立委黃國昌、民眾黨中央委員林富男均未出席，引發外界聯想。吳怡萱表示，不要過度連結，黃國昌應是有私人行程，會再去問清楚。

吳怡萱說，今晚召開會議，是為跟重要幹部及一線黨公職說明清楚查帳進度，讓大家可以在記者會前事先了解全貌；結束之前黨公職們也都逐一發表想法、大鳴大放，先讓大家把地方的聲音傳到黨中央來，讓黨中央跟地方之間的溝通交流能夠更加密切，也是現在能夠做到的事情。穩定支持者及第一線基層，是最重要的一件事情。

外傳柯文哲要請假黨主席，吳怡萱則說，她沒有聽說，柯文哲在會中也沒有提到，但有民意代表呼籲柯文哲「再想想」，柯則沒有正面回應，這件事情就等明天的記者會，跟大家說明清楚。

至於柯是否有自請調查？民眾黨中評會副主委詹喬茵回應，沒有收到函文，也沒有這件事。