屏東縣目前有5座公共汙水下水道系統興建中，分別位於屏東市、恆春鎮、內埔鄉、潮州鎮、東港鎮，當中恆春接管率8成最高，而正在進行細部設計的潮州因新建案多也被看好，屏縣府水利處提醒民眾，工程期間縣府免費為民接管，可省去5至10萬不等的接管費用。

屏東縣政府為提供縣民安全乾淨的用水，在屏東市及恆春、內埔、潮州、東港等鄉鎮興建公共汙水下水道系統，當中屏東市、恆春鎮、內埔鄉已經開始接管，屏東市因納入長治、麟洛、萬丹等都市計畫區的範圍，目前接管率約7成，恆春鎮則突破8成多，是目前最高。

水利處技正陳俊衛說，恆春鎮大多是觀光旅遊業，所以接受度很高，至於內埔鄉的接管率，目前僅3成多，原因可能是新建案不多、多是老房子，而老屋的汙水設計都是往後排，所以會遇上後巷多違建導致施工空間不足的狀況。

陳俊衛進一步指出，相較之下，潮州鎮因新建案很多，在受到建管法的規定下，新建案的汙水設計都是往前排，所以沒有後巷違建或改管的問題，因此潮州系統目前雖還處於細部設計階段，還未進到接管階段，但很看好接管率，相信潮州鎮民的接受度會很高。

水利處長江國豐說，5座系統都尚在施工中，而只要處於工程階段，政府就能免費為民眾接管，待工程完成、該地被公告為下水道可使用地區後，民眾需在6個月內自費接管，每戶約5至10萬元不等，要視建物規模而定，加上缺工缺料等因素，可能會愈來愈貴，因此呼籲民眾要把握政府補助機會踴躍申請。

江國豐也強調，潮州系統預計明年底竣工啟用，屆時每天平均汙水處理量約8400頓，可供潮州都市計畫區1萬2400戶接管，且潮州系統也別於其他系統的設計，除在處理系統上採用先進的方式，可以省電又操作方便外，同時還將成為社區口袋公園，讓民眾做休閒遊憩空間使用。