很多外送員都會買台電動車來騎乘，因為外送騎電車比油車省錢！但常常送餐到一半，電動車不爭氣的就沒電了，而很多外送員會將電動機車送去改裝，讓電池容量變的更持久，但是有改裝就有風險！

大陸一名年輕的外送員，騎乘電動機車送餐的過程中，車輛突然冒出大量白煙，他嚇得立即路邊停車，因為緊張還差點沒停好倒車，還好年輕人力量大，立即將車扶正後把車停好，沒想到還在想說怎麼辦！車輛就突然起火，電動機車的側邊還不段噴出火焰，這名外送員在想辦法的過程中，還不忘保護要送的餐點，最後因為火勢太大了，只能拖著餐點的外送包，躲到路旁去！

而附近居民看到有電動車起火，拿出滅火器要幫忙，但是疑似滅火器也無法噴灑，實在相當尷尬！這整個過程被監視器拍下，被人發到網上引起熱烈討論。

網友看到這段驚險的監視器畫面後，紛紛留言表示：「車可燒，但是餐點不行，會被差評」、「改裝加上都沒休息，車也會抗議的」、「差點就火燒鳥了」、「後面小車不怕死，看到起火還往前擠」、「鋰電池爆燃沒必要救了」、「滅火器沒用的，電池著火，只能讓他燒完」、「都燃起來了還不忘救下外賣箱」。