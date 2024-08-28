女星薔薔（林嘉凌）自《我愛黑澀會》出道，擁有亮麗外型和火辣身材，作風大膽。開始經營Youtube也很用心推出許多具有個人特色的主題，讓不少觀眾大開眼界。近日她上傳一支吃「迷幻蘑菇」的影片，怎料，一上架後不到一天立即被刪除，還收到警告，她也開直播回應此事。

薔薔27日和爸爸一起開直播，她無奈表示：「我們蘑菇影片被下架了，還被記一個警告！」她透露因為YT判定吃「迷幻蘑菇」就是不好的行為，所以才會在改成18禁之後，影片還被下架。薔薔透露影片內容是大家到荷蘭蘑菇專賣店，拍片教導大家要如何正確食用，和分享自己吃完以後的感覺，但她也強調想嘗試的人要在合法國家裡食用。

薔薔影片被下架，考慮找放映室開放粉絲觀看。（圖／翻攝自薔薔臉書）

薔薔表示自己的用意是想分享外國文化，但因為亞洲國家比較保守，所以可能才不能分享這類影片，要粉絲以後要把握時間看片，不然會被下架，她無奈表示：「我們很認真剪還趕出來，結果被下架，那支非常精采好看，真的是沒辦法」。被問到是否要開放收費的會員頻道，薔薔則說自己的頻道將「永遠免費」，她希望粉絲不用花錢就可以了解各國文化和資訊。

此外，Dcard也有網友以「薔薔蘑菇影片不見了！？」為題發問，很惋惜看不到影片。對此，有看過影片的網友留言表示：「很好看也很好笑，真的好可惜，其實很有教育意義的，在合法的國家按正確的方式服用也是很重要的事！」、「幸好我昨天看完了」、「居然不見了，好險我看完了」、「有人有備份嗎？」

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