大陸澎湃新聞推出《尋找季辛吉》專題指出，1971年7月季辛吉破冰訪中，從此，季辛吉成了「中國通」、「知華派」、「中美橋梁」的代名詞。2023年11月29日，季辛吉離世，中美也經歷滄海桑田般變化，但中美依然需要「季辛吉」，或說中美關係越艱難，越需要更多「季辛吉」。中國人民大學國際關係學院教授、國家發展與戰略研究院研究員、美國研究中心副主任刁大明為此撰文介紹，美國前國務卿、參議員、氣象特使凱瑞有此潛質。

凱瑞1943年12月11日生，與中國頗有淵源，外曾祖父曾在中國經商20多年，外祖父在中國出生、及長經商。凱瑞在參議員任內，支持提供中國最惠國待遇、還率麻州企業高管赴中開拓市場。2004年凱瑞參選總統官方競選網站還十分罕見設有中文版網頁。

凱瑞2013年到2016年9次訪中，是中美建交以來訪中次數最多的在任國務卿。2021年4月凱瑞到訪上海，是拜登上台後高級別官員首次訪中。

今年3月1日，美國外交關係協會主席、也是歐巴馬期間美國貿易代表弗羅曼與凱瑞公開對話。凱瑞表示，「（中美關係）不是也不應該成為意識形態之爭。這就是我能與中國打交道的原因。因為這不是雙邊關係，而是宇宙問題，事關整個星球。我們是世界上最大的兩個經濟體和排放國。如果兩國不採取行動，怎麼能要求別國行動呢？」

凱瑞坦言：「如果沒有讓中國參與進來，所做的一切都毫無意義。幸運的是，我一開始就與解振華（前中國氣候變化事務特使）建立了大概20年的關係。……我深信關係很重要，接觸很重要……即使在看起來最暗淡時，也需要可以溝通的管道，否則就將錯過避免災難的任何機會。因而，我必須說服政府中的一些人，我們確實需要與中國溝通合作。」

2013年12月，美國歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）在《外交政策》提出並討論新詞「凱瑞主義」（The Kerry Doctrine）。將「凱瑞主義」的內核總結為「面對面的高層外交，可以解決世界上一些最棘手的問題」，

依此界定，「凱瑞主義」無疑也是凱瑞擔任氣候變化特使時推動工作的核心邏輯。或說，執著於外交，堅持接觸、對話與溝通，以此來尋找共識與合作的可能性，以此來避免最糟糕的可能性。這是凱瑞的總結，也應該是當前中美兩國互動可以借鑒的經驗。