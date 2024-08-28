「零負評女神」林依晨近日到大陸錄製實境節目《心動的信號第7季》，突舉手高喊「我是成都人」，造成熱議，同時也引來台派網友批評出征。粉專「高雄林小姐」做對照圖質疑：前駐日代表謝長廷祖籍福建漳州、哭哭好感性，林依晨就要被出征？直呼青鳥只是被黑悟空刺激到崩潰。

林依晨26日在微博預告將上節目《心動的信號第7季》時，曾寫道：「愛情也許是浪漫劇，也許是『懸疑劇』，但也可能是個『惡作劇』！把握心動，體驗橫衝直撞的荷爾蒙，要小心嘍！」

在27日播出的內容中，來賓們聊到都哪裡人時，一聽到有人來自成都，林依晨馬上舉手高喊：「我是成都人！」表明她的爺爺是成都人。被問到會不會說四川話？林依晨苦笑地說：「不會！」但解釋從以前就常聽爺爺說，所以對於鄉音感到親切。

節目播出後，許多大陸網友感到驚訝，紛紛表示：「第一次知道她祖籍成都」、「原來姊姊是成都妹呀」、「天啊，我一直以為林依晨是台灣人」、「聽口音感覺很親切啊」、「終於找到林依晨姊姊漂亮的原因了。」

但綠媒則大肆批評，稱之為「大翻車」、「真面目全變形」，並提到有台灣網友惡搞將她的維基百科改成「出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。有人狠酸「終究還是跪了，因為人民幣超香」、「同一人嗎...這是林依晨嗎....變了」。但也有人幫林依晨說話表示「我覺得她沒有想那麼多，就是聽到跟自己有關的資訊，第一反應的舉手，後面也補了一句她爺爺才是成都人。

「謝長廷祖籍在福建漳州，哭哭好感性？林依晨祖籍在四川成都，青鳥出征！」高雄林小姐28日做對照圖反嗆：青鳥只是被《黑神話：悟空》刺激到情緒崩潰，所以急著找人出氣而已！她也跟風網路吹起的「挺晨」接力，留言：「我祖上廣東欽縣+廣東梅縣，所以我是在高雄出生不會講廣東話的廣東人啦！」又如粉專「不演了新聞台」也直呼：「我跟林依晨一樣，爺爺都是成都人，我也是成都人！」

不演了新聞台強調，那個年代，一個四川小夥子，顛沛流離，保護家人，遠渡重洋，安身立命，開枝散葉。這本事，可比跑去青島東路吃白食，當乞丐，不事生產整天靠北大多了。「這種祖上，我驕傲都來不及！大聲說出來，有什麼問題？我高興說我是台灣人的時候就說我是台灣人，我想說我是成都人的時候，就說我是成都人，我在文化認同上，是當然的中國人，又有什麼問題？」