百萬YouTuber Joeman過去曾與網紅咪妃交往，但兩人在2019年分手，後來他與正妹實況主Niya（妮婭）交往近3年，感情卻在去（2023）年畫下句點。不過空窗1年的他，上月卻被網友發現，在薔薔的影片中他與一名神似迪麗熱巴的正妹偷牽手，掀起熱議；如今時隔1個月，Joeman對此正式回應，坦言兩人之後已沒再見面。

薔薔上月分享一支開箱餐酒館的影片，其中也可看見Joeman的身影，只見他當時坐在店內沙發上，並牽著一旁女子的手放在抱枕上，看起來互動相當親密。而該片段被眼尖的網友發現，隨即被轉發至Dcard，掀起網友熱烈討論，Joeman因此被傳疑似有新戀情。

Joeman坐在餐酒館沙發上，牽著一旁的女子的手放在抱枕上。（圖／翻攝自薔薔YT）

對此，Joeman時隔1個月後首度回應，解釋該女性友人很喜歡薔薔，看見薔薔在餐酒館，就表示想去見見自己的偶像，Joeman則不疑有他答應，「我跟那個女生也算是約會啦」。Joeman坦言，薔薔上片前有讓他先確認有無問題，但他看了一下覺得沒問題就發出去了，沒想到事後卻引起討論。

Joeman透露，上片後自己就有看到Dcard在討論此事，「我想說怎麼了，然後看到截圖，我竟然有牽那女生的手！」不過Joeman表示，「重點是…我忘記了，但她那天也很開心，因為她很喜歡薔薔，但後來就沒有再見面，然後我就很怕造成她的困擾，因為她的IG什麼的都被搜出來」。

Joeman還原牽女性友人的真實情況。（圖／YouTube Joeman）

Joeman還原牽女性友人的真實情況。（圖／YouTube Joeman）

事實上，Joeman的戀情一直都是粉絲關注的焦點之一，他先前也曾鬆口感情狀態，透露目前「有正在約會的對象」，但雙方都還在觀察彼此，尚未確定關係。而他也坦言，「我覺得跟我在一起壓力真的很大，不管是圈內還是圈外，這真的不知道怎麼辦」。