由天文學家和業餘天文愛好者組成的研究團隊，發現銀河系當中有一個速度奇快的物體，連銀河系的引力都抓不住它，以至於它可能會逃脫至宇宙深邃的虛無空間。

CNN報導，研究團隊發現，這個物體以大約每秒 600 公里的速度快速移動。相比之下，我們太陽繞銀河系運行的速度為每秒 200 公里，兩者差距可見一般。

該物體很可能是一顆微弱的紅色恆星，不過也可能是別的星體。如果得到證實，該天體將是第一顆已知的「超高速」極低質量恆星，這篇論文已被《天體物理學雜誌快報》發表。

研究共同作者、聖母大學物理和天文學系博士後研究員-格拉西莫夫（Roman Gerasimov）表示，在銀河系裡，低質量的紅色小恆星(紅矮星)的數量，比大質量恆星要來的多得多，因為低質量恆星的代謝速度緩慢，極為長壽，而質量較大的恆星消耗速度快，壽命因此較短。然而低質量恆星亮度暗淡，也就更難被發現與研究 。

1988 年，理論天文學家就提出「超高速恆星」的可能性，並且於 2005 年發現相對速度不尋常的高速恆星，但還不到脫離銀河系引力的地步，因此這一新發現特別令人興奮。

有趣的是，這是一次無意間的發現，是參與「後院世界：第 9 號行星」(Backyard Worlds: Planet 9 ) 計畫的天文愛好者首先查覺這顆恆星，並將其命名為 CWISE J124909.08+362116.0，簡稱 J1249+36。

這是研究專案的前題是相信在海王星以外，還有第9個巨大行星，此假說有一些理論根據，只是太空過於浩瀚，很難尋到。 「後院世界」參與者利用 NASA 的廣域紅外線巡天探索衛星(WISE)所收集的圖像和數據，尋找那些細微的異常。該任務在 2009 年至 2011 年間用 紅外光繪製了天空地圖。

研究作者表示，幾年前，J1249+36 引起了業餘天文學家在梳理數據時的關注，因為這顆恆星的移動速度達到了光速的 0.1%。

研究合著者、來自德國紐倫堡的業餘天文學家卡巴特尼克(Martin Kabatnik)在一份聲明中說：「我無法形容興奮的程度。當我第一次看到它移動的速度有多快時，我確信它一定很重要。」

之後，多台望遠鏡的後續觀測，證實了WISE的數據無誤。

不過，這顆恆星相當暗淡，使其在最初時候難以分類，天文學家質曾經一度猜測它是一顆褐矮星，也就一種發展不完全，介於恆星與巨大氣體行星之間的天體。褐矮星的質量比行星大，但不如恆星那麼大，從事「後院世界」計畫的業餘天文學家已經發現了4,000 多個褐矮星。

最終，位於夏威夷山峰的凱克天文台(W. M. Keck Observatory)有更接近答案的數據，紅外線階梯光譜儀的資料表明，這顆恆星是一顆 L 亞矮星，一顆質量比太陽低得多、溫度比太陽低得多的恆星。

至於它為何跑的那麼快，研究人員認為，有兩種可能，其一是被超新星爆炸所抛出。其二是經過兩個互轉的黑洞，被黑洞的外圍引力抛出。

研究小組表示，這顆恆星很可能原本是一顆白矮星的伴星，白矮星是一顆耗盡資源的死亡恆星的剩餘核心，不過，如果兩顆相似的恆星靠得很近，白矮星就會從其伴星中吸走質量，那些質量累積到一定程度會再次點燃核反應，當白矮星累積太多質量時，它就會坍縮並爆炸成超新星。

科學家表示：「在這種超新星中，白矮星被完全摧毀，而它的伴星被爆炸帶來的一點衝擊力，可能會使它加到極為誇張的程度。」

另一種可能性是 J1249+36 存在於球狀星團，或是緊密結合的恆星群中。天文學家預測，這些緊密的星團中心，可能有不同質量的黑洞。要是2個黑洞成為相互繞旋的成對，它的的引力會變的極為複雜，可以彈射任何靠得太近的恆星。

研究合著者克雷默（Kyle Kremer）表示：「當一顆恆星遇到雙黑洞時，這種三體相互作用的複雜動力學，可以將該恆星從球狀星團中拋出。」