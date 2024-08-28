近日香港政府推出性教育的教材文件，目標對象為中學一年級至中學三年級的青少年，文中指出若是青少年發生性衝動，可以約一起去「打羽毛球」來作為轉移，但沒想到，相關內容在網上引起討論後，竟變成香港青少年性暗示的說法，「羽毛球友」替代成「砲友」一詞。

據外媒《BBC》與《紐約時報》報導，香港政府近日推出標題為《公民、經濟與社會支援教材》有關性教育部分的文件，目標對象為中學一年級至中學三年級的青少年，其內容指出，若青少年情侶若想親熱，建議可以「離開現場」或「一起出去打羽球」，作為轉移方案，並且，學生們需學習拒絕婚前性行為，以及學生如何避免有性衝動，例如，約會避免穿的太性感，約會地盡量選在熱鬧的地方或是快餐店，且應避免於無其他人的場所約會，另外，這份教材還有一份「承諾書」，主要是讓年輕的情侶們證明會「自律、自制和抵禦色情訊息能力」。

對此，報導也指出香港青少年覺得這份教材很有趣，不僅在社群媒體指政策背後的官員「頭腦不清」，甚至還將「一起去打羽毛球」變成性俚語，把「羽毛球友」代替成「砲友」。

大陸、香港與台灣青少年和全世界同年齡層的青少年一樣，常用俚語談論「性」，例如，約會對象會問「要不要來我家看貓咪後空翻」來作為一種性暗示，也是一種警告；然而，「我想和你一起打羽毛球」有了新的含義，變成新的俚語開始流行。

據《香港01》報導，香港立法會議員江玉歡認為，性教育固然重要，但簽署承諾書不是最好的辦法，這樣的作法並不瞭解青少年的心態，且青少年希望有自己的隱私，不是每個人願意公開私人的事情給他人知道，江玉歡也指出部分內容偏離實際狀況，例如，10多歲的女孩喜歡穿露腰上衣，其實是跟隨潮流，另外江玉歡也說，若青少年出現性衝動「一起去打羽球」更不切實際，這麼臨時要去哪裡借場訂與球拍。

因此，江玉歡表示，要有更深入的探討，要留意處事見的手法，以及與青少年溝通的方式，了解青少年的心理，「教育除了要教傳統的道德倫理，也要兼顧現實與人情，理解學生的心理健康以及狀態」。