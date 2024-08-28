債券投資人終於看到降息的曙光，套牢許多的長天期債券，看到賺錢的可能，不少投資人問「現在再進場，還來得及嗎？」蕭碧燕建議可以看看過去聯準會升、降息期間，各債券表現。

蕭碧燕說，過去在景氣衰退、聯準會連續降息時，投資等級債報酬優於非投資等級債；景氣復甦基準利率在低點乃至升息時，非投資等級債較優。尤其因景氣衰退，聯準會降息又急又多時，股市重挫，美國公債漲。

她認為，聯準會此次降息速度可能加快有三原因：1)高利率已維持2年多，中小企業的融資成本壓力山大。2)市場的預期心理，往往讓原本軟著陸的經濟，變成快速著陸，加大企業的壓力。3)因此，聯準會的降息速度，可能要超出市場預期。

現今應特別關注小型銀行經營狀況，蕭碧燕表示，長期高利率讓小型銀行面臨呆帳升高、信用損失增加的風險，直接影響獲利，相比之下，大型銀行比較沒有這個問題。不過，過去的經驗教訓，千萬別忽視金融市場對小問題的擴散力。

蕭碧燕進一步指出，依照聯準會的點陣圖，此波降息循環可能長達三年。景氣趨緩時，債券是好的投資避風港，投資人若在目前才要進場投資債券，投資在信用債(公司債)要找信評好的標的，歷史回測顯示，景氣趨緩下，公債與投資等級報酬中位數較非投資等級債要好，若要投資非投資等級債，則要慎選債券標的。