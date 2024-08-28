藝人應采兒與香港歌手陳小春2010年結婚後，陸續生下2個兒子Jasper和Hoho，平時也會透過社群分享生活點滴。近日，她PO出一段影片，只見一家四口其樂融融在海邊遊玩，但穿著比基尼的應采兒，即使當了二寶媽，不論是身材還是顏值依舊維持得相當好。

戴著太陽眼鏡、身穿比基尼的應采兒，撩著裙襬開心熱舞，身旁還有老公、兒子在海邊一起同樂，只見她扭腰擺臀之間露出平坦的小腹和一雙大長腿，火辣身材叫人無法不注意。陳小春也偽裝成攝影師，紀錄開心時光，而小兒子Hoho則是跳著、跳著不小心自摔，媽媽也趕緊把他扶起來。

小兒子跌倒，應采兒趕緊扶他起來；擔任攝影師的陳小春，拍了許久卻沒錄影。（圖／攝自 應采兒微博）

應采兒與陳小春結婚14年，霸氣女王和寵妻魔人的恩愛搭配，一家四口幸福美滿，他們最近到海邊度假，41歲的應采兒也趁機展現火辣身材，隱約可見一絲馬甲線，短短23秒的影片，竟有124萬觀看。

應采兒穿著比基尼展現大長腿，一家四口在海邊同樂熱舞。（圖／攝自 應采兒微博）

不少網友敲碗要看正面直拍照，應采兒也表示，「統一回覆：想看直拍的對不住大家了，咱哥沒按錄製」。網友也紛紛留言：「哈哈、笑死」、「我覺得春哥是故意的，畢竟采兒的下一失蹤穿搭他都介意呢，老婆身材這麼辣肯定不想發出去怕被搶走。」、「快樂幸福的一家人」、「評論區說春哥沒按錄製，果然被猜中了」、「笑死了，舉著手機這麼半天啥也沒錄下來」、「還好側拍按了拍攝」。