川普再度競選美國總統，這次挑了政壇新人范斯搭檔。

美國前總統川普（Donald Trump）在今年7月15日宣布與俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）搭檔投入美國2024總統大選。相較於出身紐約殷實商人家庭的川普，范斯在「鐵鏽帶」窮白人社區悲慘的成長背景、考入耶魯法學院、再從法律界轉戰創投圈的翻身故事，可謂極端寫照。

范斯今年剛滿40歲，1984年8月2日出生於俄亥俄州密德城（Middletown），這是典型的五大湖區先以工業繁榮、後因工業萎縮導致衰退蕭條且人口外移嚴重的「鐵鏽帶」（Rust Belt）城鎮。他6歲時親生父母離異，跟著母親過日子，母親再嫁又離婚、感情不順還有毒癮，他與姊姊去了肯塔基州投靠外祖父母，生活終於相對安穩。

范斯高中畢業後，2003年加入海軍陸戰隊，曾派駐伊拉克從事文書工作，2007年退役考入俄亥俄州立大學主修政治與哲學，畢業後進入耶魯大學法學院，2011年結識同窗印度裔女友烏莎（Usha Vance）。2013年，范斯取得耶魯法學院法律職業博士學位（JD）學位，2014年與烏莎結婚，子女3人。范斯8月17日在共和黨全代會正式接受提名為副總統候選人時提及自己的貧寒背景，他語帶驕傲告訴大家，母親已戒毒近10年，全場沸騰。

共和黨提名2024總統大選候選人川普（左），8月21日與競選搭檔范斯在北卡羅萊納州阿什伯勒（Asheboro）的北卡航空博物館同台造勢。（美聯社）

在許多共和黨忠誠黨員眼中，范斯是川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）信念的最新繼承人，起碼議題闡述能力遠高於川普。外界認為川普選定范斯的理由之一是吸納鐵鏽帶選票。然而范斯原本並非川普同路人，他是2016年共和黨內「反川」（Never Trump）核心人物之一，多次以「白癡」、「美國希特勒」、「文化海洛因」等語重砲批評川普。直到2020年范斯才改弦易轍支持川普，2021年還公開表示川普是「好總統」。不過，倘若范斯未與川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）交好，范斯與川普之間的距離恐難化解。

小唐納讀了2016年范斯出版的暢銷回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）大為激賞，主動邀請范斯到他主持的播客節目暢談而結為好友、力挺范斯從政，最後甚至說服父親川普支持范斯競選聯邦參議員。因為《絕望者之歌》成為全國知名人物的范斯，初入政壇就「一舉中的」，躍居美國政壇保守派菁英名人之一。

范斯從政的第2個超級貴人來自投資界。他從耶魯法學院畢業後於法院、律師事務所服務，沒多久就去了舊金山加入科技創投圈擔任投資人，後來回到俄亥俄州自立門戶。在舊金山工作期間，范斯認識了風投圈的川普死忠支持者、Paypal創辦人提爾（Peter Thiel）。提爾是矽谷創業傳奇人物，身家億萬美元，後來成了范斯2022年競選聯邦參議員的大金主。

川普的死忠支持者、矽谷富豪提爾（Peter Thiel），成了范斯投身政壇的大金主。

范斯反對墮胎、反對同性婚姻。在他成為川普競選搭檔之前，發言風格簡潔犀利，他一直對於結了婚沒生小孩的人們頗有微詞，力主生養子女的已婚人士在民主過程應享有更多發言權。范斯2021年曾批評掌控美國的族群之一是「沒生小孩只養貓的老女人」（childless cat ladies，此為貶義語詞），還說副總統賀錦麗、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等人就是這類女性，「整個民主黨的未來都掌握在這些沒有孩子的人們手上」，對於國家未來投入程度不夠，若由賀錦麗治國會讓全民痛苦。此話引發二段婚姻均未能順利懷孕生子的好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）痛批：「真不敢相信這些話來自可能成為美國副總統的人」。

范斯認為中國是美國的「最大威脅」，為保護美國經濟利益應防止中國侵台。他支持貿易保護主義，支持川普在美南邊境興建圍牆。他提議廢除電動車輛減稅、應為美製汽油車減稅，並稱環保法規讓製造業工作機會流往他國。范斯出身勞工階級，原則上支持勞工集體談判，但只支持保守派團體提出的勞工法案。

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