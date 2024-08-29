2028年總統大選是否藍白合，仍受部分民眾關注。針對盧柯配是否可能成軍？前立委郭正亮認為，現在沒辦法談這件事，太遠了，還是要先看2026年的狀況。

有網友28日在《下班瀚你聊》節目中問到，「如果盧柯配『Taiwan Look』成軍，打敗賴清德成功勝選的機率有多少？」郭正亮回應表示，這個現在沒有辦法談，太遠了。盧秀燕要跟民眾黨合作，也不一定要找柯文哲，到時候柯文哲若已經七零八落了，一定要找他嗎？所以還是要先看2026年，江山自有才人出，那時候看誰的表現最好，到時候很難說。

郭正亮舉民進黨為例表示，當時阿扁從黨主席下來之後，民進黨變成在野黨，蔡英文來當黨主席，2010年她出馬選新北市長，拿到100萬票，那時她大概就是老大了，所以政治很難講。 那時若扁系還硬要說，要來控制黨中央，你看會出什麼事？當時大家還想新北市很難選，蔡英文竟然可以把票催出來，而且時間很短只有半年。

郭正亮認為，一個人要有一個很大的目標，讓你的跟隨者有個期待感，要付出、要犧牲，蔡英文就是最典型的例子。接下來就要看民眾黨的立委要不要犧牲，每天都來黨部，努力接一些任務之類的，到各縣市去開拓參選人。