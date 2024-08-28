香港YouTube頻道「熊仔頭」成員嘉盈（Kaying），長相甜美卻有著33E惹火好身材，曾推出寫真集，擁有不少死忠支持者。近日她在IG上曬出拍攝性感比基尼辣照，露出超兇事業線，引發網友熱議。

嘉盈在IG透露自己很怕曬黑，但還是覺得應該多曬太陽。照片上，她穿著白色比基尼，露出豐滿上圍，肌膚更是白到發亮，盤腿坐在豪華遊艇皮椅上，手上拿著一包洋芋片，愜意地吃著零食，再加上清秀短髮綁著丸子頭，整個人看起來十分俏皮可愛。

嘉盈擁有33E傲人身材。（圖／翻攝自嘉盈 IG）

照片中零食袋巧妙放在三角地帶，不少網友看到養眼美照紛紛誇讚：「夏天就是要這麼穿才行的嘛」、「女的都覺得超正」、「薯片看得好氣，拿走薯片再拍thanks」、「那包薯片破壞了整張照片」、「夏天真偉大」、「好白好滑」。

此外，嘉盈作風大膽，時常曬出性感福利照，也曾曬出素顏樣子，不少網友認為和女星林依晨神似；但素顏戴著眼鏡的樣子，則被說和電影《家有喜事》裡吳君如的角色很像，她自己也承認表示，只要自己PO出素顏戴眼鏡的照片，隔天一定會聽到其他人這樣說。