烏克蘭東部礦城托列茨克（Toretsk）的地下室裡，士兵們無法確知俄羅斯滑翔導引炸彈落地的距離有多近。但伴隨著震耳欲聾的爆炸聲所帶來的突然氣壓變化，一再證明這些炸彈的毀滅性力量，澤連斯基表示俄軍戰機在8月份的一週之內就投放了大約750枚滑翔導引炸彈。

據《紐約時報》（New York Times）27日報導，在烏俄戰爭中，有許多殺戮與死亡的方式，但烏克蘭士兵表示滑翔炸彈或許是最讓人恐懼的，這些炸彈多數是蘇聯時期留下的無導引炸彈，但現在配備了可展開滑翔翼，並具備衛星導航功能，使其成為導引炸彈。

這些炸彈被士兵稱之為「KAB」或「FAB」，重量介於250公斤到3000公斤之間，藥量驚人，一次爆炸就能夠將高樓大廈夷為平地，甚至摧毀混凝土防禦工事。烏克蘭第32機械化旅的28歲下士斯坦尼斯拉夫（Stanislav）表示：「它非常可怕，而且速度極快，」，他的部隊遭到這些炸彈打擊時，每次都只能祈禱。

FABs-500 were used against Ukrainian positions in the Verkhnekamensk district of the DPR.



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近幾個月來，俄羅斯有效利用這些炸彈，使東部烏克蘭的戰鬥形勢朝有利於莫斯科的方向發展，並使俄羅斯在頓涅茨克地區的攻勢不斷推進。這些炸彈還使得俄軍能夠以更快的速度摧毀整個城鎮和村莊。在托列茨克戰鬥中《紐約時報》的記者們獲得允許在一個夜晚前往該城，親眼見證烏克蘭軍隊在猛烈炮火下堅守陣地的艱難挑戰。

第32機械化旅無人機排的指揮官傑克遜（Jackson）表示：「每天都是一樣的，我們抵達一個陣地，他們發射KAB炸彈，我們就躲起來，捂住耳朵，張開嘴巴，以免受到震盪傷。」

隨著俄軍向東南約40英里外的烏克蘭重要後勤補給樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍村）推進，敵軍對托列茨克的攻勢正威脅著頓涅茨克地區的防禦。

在前線最激烈戰鬥區域作戰的烏克蘭士兵表示，他們的火力和兵力都處於劣勢。俄羅斯持續不斷的空襲，迫使他們不得不放棄一些最為堅固的防禦陣地。《紐約時報》指出基輔原本希望入侵俄羅斯能引開俄羅斯在頓涅茨克的精銳部隊，但這個計劃並未成功。

澤連斯基表示俄軍戰機在8月份的一個星期內仍然成功投放了大約750枚滑翔炸彈，即使是習慣了多年炮火轟擊的烏克蘭士兵，也對這些武器的毀滅性力量感到驚恐。