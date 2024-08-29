台北市京華城案風暴擴大，檢調展開搜索也引起關注。有網友想起，京華城購物中心營運時，地點交通不便，好奇在關閉之前真的有人會去逛嗎？話題釣出許多台北人回憶，當時最常去做2件事，但京華城始終無法挽回頹勢。

一名網友在PTT八卦板發文表示，雖然京華城已經拆除，認為京華城外觀很有特色，但地點卻很尷尬，離捷運也不算近，品牌吸引力也不強，好奇「以前真的有人三不五時會去逛京華城嗎？」

貼文引起熱議，其中最多人回憶提及電影院，「喜滿客影城才是本體！」、「還真沒，就去看電影而已」、「很多愛看電影的人很喜歡去」、「高中很常去看電影」、「很少人，觀影體驗超好」、「人是真的少，所以看電影一定有位子」、「下雨很方便，有吃有逛還有電影院」。

也有人對後來京華城轉型親子百貨印象深刻，「後來的室內兒童館也很多家長會帶小孩去玩啊」、「baby boss，當時所有幼兒園應該都帶團去過」、「帶小孩上去玩，有兩層是親子玩的」、「後期滿多適合親子的設施，家長帶小朋友可以玩一整天」。