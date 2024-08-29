台南歸仁高鐵特區屬全台罕見產業、建設，優先住宅發展到位的重劃特區。以沙崙智慧綠能科學城為首，結合周遭中研院南部分院、陽明交通大學台南分部、資安暨智慧科技大樓、大臺南會展中心、智駕車示範區、K-12雙語學區及成大沙崙醫療創新園區等重大建設利多。一次性串聯產、官、學、研，歸仁高鐵特區三鐵共構科技聚落，將帶動整體區域脫胎換骨。

【科技交通雙結合 帶起強大區域動能！】

軌道經濟持續發燒，未來台南捷運第一期藍線將成為串聯府城生活圈、沙崙綠能城，與台南科學園區的骨幹路線，歸仁高鐵特區將成為3鐵共構軌道經濟圈，為區域帶進強大動能，房價水漲船高。

受惠於高鐵軌道利多，近年台南高鐵特區也持續吸引發展投資，智駕車示範區、中研院南部分院、陽明交通大學台南分部、資安暨智慧科技大樓等建設，為科技業提供就業機會，串聯南科園區約92300人的龐大就業人口，累積產值高達1兆2174億元。

距離車站僅一步之遙的距離，更同時擁有三井OUTLET帶來的生活、娛樂機能。近期日本三井不動產集團宣布進行2期動工，預計打造占地1萬平方公尺的4層樓商場，將吸引約50家專櫃進駐。

三井2期預計打造占地1萬平方公尺的4層樓商場，將複製1期時的熱鬧盛景。（圖片來源/業者提供）

【宜居城市典範 全齡宜居生活圈第一排！】

除重大建設利多外，台南高鐵特區的宜居元素一點也不少。為打造全齡宜居生活圈，重劃區內建築與公共建設將落實綠建築規範。除此之外，此區同時也是最先進的低碳示範重劃區，區域內擁有16座公園規劃，咫尺之間就能享受公園綠意。

醫療方面，將由成大醫院興建醫院與醫療服務創新園區，更設立南台灣兒童醫療中心。豐富醫療資源不僅滿足在地，更同時導入大數據、AI、5G等技術，精準布局下一世代醫療需求。

成大醫院興建醫療服務創新園區，同時導入大數據、AI、5G等技術，南台灣兒童醫療中心也是南部唯一。（圖片來源/業者提供）

佳順大富專案經理趙修平表示在利多爆發的優勢下，佳順建設新案「佳順大富」，基地位置坐落於高鐵特區公兒二公園首排，正對3800坪廣大綠地；大樓規劃800坪中庭花園，居住環境相當好。本案規劃均質一層5戶格局搭配兩部電梯，有別於市場上大多犧牲居住舒適的一層多戶產品，「佳順大富」則是以「宜居」為核心概念進行設計，讓住戶不論下樓、在家都能呼吸新鮮空氣，輕鬆享受綠意盎然的悠閒空間；格局規劃為2至4房。

「佳順大富」位置涵蓋交通、科技發展、醫療、生活娛樂、學區、綠景等6大優勢。從房價來看，對比現在台南市區的4、5字頭，台南高鐵特區仍維持在3字頭，已是基期點最低的產品，且建材升等採用HONEYWELL全棟淨水、日系Rinnai廚房排油煙機及雙口瓦斯爐、BOSCH洗碗機、American Standard 衛浴設備、元一氣密窗搭配台玻5+5mmLow-E膠合雙強化玻璃、Lamett樂邁SPC石晶地板等，企圖擄獲重視生活品質的科技新貴、醫生族群以及退休族群青睞。

「佳順大富」正對3800坪公兒二公園首排，近距離享受綠意盛況。（圖片來源/業者提供）

公園首排／均質一層5戶／台南高鐵2-4房

【佳順大富】2-4房

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