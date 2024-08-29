淨零綠生活是一種生活型態的展現，藉由教育策略作為推廣淨零綠生活之基礎，可達到向下紮根、向上延伸之效果，引導行為轉變及培育淨零人才。

設計製作各式適用之淨零綠生活教案，藉由學生參與學習過程，培養自主對於淨零綠生活的想法。（圖／環境部提供）

環境部因應氣候變遷所帶來的衝擊，近年持續以全年齡教育為核心，強化學生族群的參與，依據淨零綠生活指引中之「食、衣、住、行、育樂、購」等6大面向，分別針對學齡前(K0)及國小低年級(K1-K2)、中年級(K3-K4)、高年級(K5-K6)及國中(K7-K9)等學習階段，設計各式適用之教案與教材，藉由學生參與學習過程，能自主、自發地培養對於淨零綠生活的想法。

通過錄製淨零綠生活主題曲，運用多元傳播方式傳達淨零綠生活觀念。（圖／環境部提供）

環境部同時透過靜態、動態圖文包含繪製推廣圖卡、製作綠生活推廣主題曲及錄製Podcast故事集，運用多元傳播方式傳達淨零綠生活觀念，以落實校園淨零綠生活之意識養成與實踐可能。以上繪本、教案、主題曲、Podcast等所有教材都可以在淨零綠生活資訊平臺下載：https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/download/promote

環境部透過靜態的淨零綠生活繪本，強化學生族群的參與。（圖／環境部提供）

（環境部廣告）