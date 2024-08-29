近期，隨著金價再度突破歷史新高，許多民眾紛紛將家中珍藏的金項鍊、金戒指帶到銀樓，希望在高點賣出，獲得更好的收益。台北市金銀珠寶商業公會副理事長石文信接受《中時財知道》採訪時表示，網路上購買來源不明的黃金，有可能會買到假貨。他提醒消費者：「因為黃金是跟著國際金價走，當你覺得網路上的黃金價格便宜很多時，幾乎可以確定它是假的。」

金價又破紀錄！「一招」辨黃金真假 全台罕見私人珍藏「試金石」曝光【中時財知道】EP27謝明智

石文信親自展示了一招快速辨別黃金真偽的技巧——火燒測試。他手持瓦斯噴槍，一顆看似光亮的金項鍊墜飾在高溫下瞬間變色，露出它的真面目。石文信說：「真金不怕火煉！」實驗對比，真的黃金越燒越亮，最後熔成液體，凝固成一顆小金球。石文信提醒：「消費者可能覺得在家裡用瓦斯爐或打火機也能測試黃金真偽，但這樣做是不對的。」他解釋，家用瓦斯爐的溫度不夠高，燃燒產生的煙霧反而會讓真金變黑，很容易讓人誤判。他強調：「要辨識黃金的真假，溫度至少要450度以上，甚至要用專業噴槍，溫度達到六七百度才行。」

早期科技未發達時，使用「試金石」來測試黃金純度。磨上去的黃金顏色越沉越黃，純度就越高。(圖/翻攝「中時財知道」)

除了火燒測試，石文信還展示現在已經很難得一見的古老工具——試金石。這塊黑色石頭早已被現代科技所取代，但它在過去可是黃金鑒定的關鍵利器。石文信解釋：「早期我們沒有機器，就是靠這塊石頭來測試黃金的純度。磨上去的黃金顏色越沉越黃，純度就越高。」他補充說：「這塊石頭在我手上已50多年了，現在幾乎看不到這樣的石頭，懂得使用它的人也越來越少了。」石文信表示過去央行或海關也曾經用試金石來鑒定過黃金，準確度非常高。

至於金價的未來走勢和脫手黃金的最佳時機，石文信建議，持有黃金超過五年的消費者可以考慮在目前的高價位下獲利了結。他指出，隨著全球經濟和政治局勢的變化，黃金價格仍有可能進一步上升，這將取決於年底美國總統大選後的國際形勢走向。