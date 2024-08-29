新北市林口區人口成長幅度驚人，近幾年平均年增約3500人，且在新北國際AI＋智慧園區、媒體園區、林口新創園區、郵政物流園區等利多加持之下，粗估將帶來2萬個工作機會，成為雙北具發展前景區塊之一。有鑑於此，建商紛紛插旗林口；其中，「森鉅M」因優異地理位置、生活機能、重大建設、便捷交通等4大特點成為區域話題推案。

根據新北市政府民政局統計，林口區109年1月人口為11萬6千人，至今（113）年1月增至13萬3306人，5年間增加1萬7306人，平均每年約有3、4千人口成長；7月份又比5月份人口增加500多人。人口持續增長，顯見該區發展潛力十足。

資料來源：新北市政府民政局。製表：陳瑀倫。

因應人口快速成長、交道量大幅增加，目前「國道1號林口交流道改善工程」施工當中；建設除改善匝道車流量、降低交通事故，藉由提高整體路網效益，促進林口、龜山地區都會型態的蓬勃發展，預計116年完工。

不僅如此，A3計畫道路拓寬及新闢工程，位於中華路與文化北路二段交叉口，目前也如火如荼地動工，通車後將舒緩中湖路交通壅塞問題，並能夠銜接八里台北港、淡江大橋至淡水，提升乘車舒適度。

其中，林口A9重劃區臨近新北國際AI＋智慧園區，擁有108公頃腹地，不僅國際半導體大廠ASML艾司摩爾宣布將落腳，也吸引AI及智慧科技企業進駐，帶動產業聚落的形成與發展，外界看好區域房市將迎來一波高潮。

林口三井Outlet二期，預計於11月份開幕，屆時將推升林口機能。（業者提供）

具有獨到眼光的森鉅建設看準林口A9優勢，於文化北路二段550巷29弄推出具有4大特點「森鉅M」，分別是「林口之頂」、「園區之畔」、「山海之眺」及「未來之門」。

該案位於A9重劃區最北側，低密度住宅規劃，給予住戶寧靜空間：距離新北國際AI＋智慧園區僅800公尺，剛性需求強勁；且鄰近以林口家樂福為發展核心的商圈，生活機能豐富。此外，建案面北可眺望觀音山，天氣好時能夠一窺台灣海峽；建案緊鄰A3計畫道路，雙向四線道路線規劃，快速連接台北港。

「森鉅建設」承襲森聯機構的營建實力，持續創造口碑好宅。（業者提供）

「森鉅建設」由總經理簡旭聰領軍，承襲經營近40年的森聯機構精神及實力。簡旭聰也曾於報刊透露「我們必須從了解在地風土、人文以及發掘客層所在意的需求開始。」，藉由深刻研究在地人文與地景，給予建築最適合得規劃，打造人與城市共好的住宅。

此外，森鉅建設售後服務良好，住戶透過APP與建設公司溝通對話，包含客變需求、建材選擇、管理費繳納、訪客預約等等；結合科技趨勢，並融合永續服務和管理，持續創造口碑好宅。