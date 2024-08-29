重度視障女子小萱（化名）因無法順利找到租屋處，便向前同事男子阿國（化名）分租工作室藉以棲身，她平時就睡在按摩床，不料，阿國得知小萱多次找住處未果，沒有新住所可供容身，竟在2人交談結束後，強壓在按摩床上性侵得逞，小萱不甘受辱，憤而報警提告。

法院審理，小萱指控，阿國不顧她以手推阻仍強吻，還掀開她的上衣撫摸、搓揉胸部，又強行拉褲子指侵。她情急之，下藉口尿遁到廁所躲避，等了快30分鐘，發現門外已沒有聲響，以為阿國已回房睡覺，她才趕回去躺在按摩床上，沒想到，阿國隨後裸身強壓在她身上，強制性交直到撫體外射精。

小萱難過地表示，她是單身沒有過性經驗，驗傷確認會陰部有撕裂傷，那是阿國造成的，她對性交真的不懂，沒有辦法判定阿國的行為程度。後來她就覺得有一堆黏黏的東西，在她的下體流出來，阿國就突然離開了。

阿國還對她說，經過這樣的性愛教育，以後一定會回味無窮，搞不好以後還會回來常常找他。小萱說，當時很怕阿國又會第2次，她就想一定要趕快報案，但當時她幾乎快要休克了，就先趕快睡覺，隔天醒來後就打電話報案。

法官檢視警方採集小萱及阿國的檢體報告，小萱外陰部、陰道深部檢體的DNA型別與阿國相符，而阿國手指的檢體也與小萱的DNA型別相符，足證阿國撫摸小萱外陰部外，更插入其下體內。

法官審酌，阿國明知小萱為身體障礙之人，知道她無新住所可供容身，竟為一己私慾，以開強暴方式強制性交得逞，侵害性自主權，造成難以彌補之陰影及創傷，惡性甚鉅。

法官認，阿國犯後否認犯行，且未與小萱達成和解，反誣指小萱是「仙人跳」，考量阿國犯後態度，犯罪動機、手段、情節等。日前依法判決，阿國犯對身體障礙之人犯強制性交罪，處有期徒刑7年2月。可上訴。

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