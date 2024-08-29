男子阿國（化名）在海軍左營後勤支援指揮部海軍兩棲履車保修工廠服役， 今（2024）年1月某日深夜，奉命擔任廠區大門盤查哨兵時，負責人車進出管制及安全維護等事宜，不料，到了換哨時間時，卻被同單位的中士及上兵發現，他坐在哨所地放呼呼大睡，案經憲兵隊依法送辦。

法院審理，阿國在憲兵隊詢問及檢方偵查時坦承不諱。法官認，阿國所為，犯陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪。法官考量，阿國於執行衛哨勤務時睡覺，棄職務於不顧，所為對於軍隊紀律，還有營區安全管控甚有影響。

法官審酌，阿國廢弛職務期間，所幸未導致外人趁隙侵入營區，衍生重大危安事件，並且阿國並無前科紀錄，僅因一時思慮不周，導致做出犯行，但在單位內部調查、警詢及偵查時，始終坦承犯行。

法官認，堪信阿國經此偵審程序教訓後，應能知所警惕，堅守職務慎重行事，而無再犯之虞，認所宣告之刑以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。

日前依法宣判，阿國犯陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪，處有期徒刑2月，可易科罰金；並考量其所做出的犯行，對於國防安全及部隊秩序有所影響，宜課予一定負擔加以彌補，並促其警惕，依刑法第74條第2項第4款規定，應向公庫支付3萬元。可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。