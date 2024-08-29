男子阿國（化名）2012年因跌倒導致半身不遂後，入住護理之家，他因為沒有無工作能力，也無財產收入可維持生活，因此依據所在縣市為基準，平均每人月消費支出29495元，向法院聲請孩子負起扶養義務，直到他的死亡之日為止。

法院審理，阿國的孩子指控，父親在母親懷孕後，竟還對母親拳打腳踢，在他出生後，還說他不是親生子女，未曾扶養照顧過，母親因不堪持續家暴而離婚，他的監護權是由母親單獨任之。此後父親不聞不問，他由母親扶養長大，而且，他收入微薄，要付房租及扶養母親，已無餘力可支付，請求免除對父親的扶養義務。

法官考量，阿國現年59歲，因跌倒致半身不遂，雖未舉證以證實其說，但參照阿國所在縣市政府函覆，阿國每月領有身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助22100元，堪認阿國之主張屬實。

法官調閱阿國稅務財產所得資料顯示，阿國在2022年無所得，名下土地價值16萬多元，雖未達勞動基準法所定的強制退休年齡，但因行動不便，依現在社會就業需求，已難覓得合宜的工作，其名下土地屬持份，也難以變現，顯見已無法以自己之收入、財產維持自己生活，確屬不能維持生活，而無謀生能力之人，而有受扶養之必要。

孩子的母親到庭證稱，阿國自孩子出生後，就未曾扶養或照顧過，阿國當時說孩子不是他的，他不要小孩，而且阿國對他家暴，她才會因此離婚，孩子則由由她監護。

原本婚後她與阿國結一起賣水果，但是阿國都把錢放自己口袋，沒有給她生活費用，她是跟娘家媽媽拿錢，在孩子出生後有買房子，頭期款是也是她出的，房貸一開始阿國有付，但因為他錢都花在喝酒，最後他付不出房貸，後來貸款繳不起就賣掉了。

法官審酌，阿國在孩子亟須父親扶養與照顧之際，竟未盡照顧、扶養之責任，且有對孩子及其母親家暴，對幼年生活造成巨大影響，留下難以抹滅之陰影與創傷，且雙方多年來未曾謀面，父子親情蕩然無存。日前依法宣判，駁回阿國的聲請，並免除阿國孩子的扶養義務。可上訴。

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