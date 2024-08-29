人妻小萱指控丈夫阿國（均化名），因犯廢棄物清理法第46條第4款之非法貯存、處理廢棄物罪，於去（2023）年判刑1年4月全案確定，不滿阿國因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定，因此依據民法第1052條第1項第10款規定，向法院訴請判准離婚。

法院審理，阿國表示，他將在今年9月服刑期滿，出監後會回去住處，拿回他自己的東西。但有一筆贍養費放在小萱那邊，大約是新臺幣30多萬，只要小萱返還這筆錢，他就會同意離婚。

阿國指出，如果拿不回這筆錢，他就不同意離婚，並且也會爭取小孩的監護權。小萱在2017年就知道他有廢棄物清理法的刑案，並且2018年他就被判決6個月，去（2023）年2月才被最高法院判處1年4個月確定，小萱提起離婚訴訟，已經超過時效了。

法官認，民法第1052條第1項第10款、第1054條分別定有明文規定，夫妻之一方，因故意犯罪，經判處有期徒刑逾6個月確定者，他方得向法院請求離婚；對於第1052條第1項第10款之情事，有請求權之一方，自知悉後已逾1年，或自其情事發生後已逾5年者，不得請求離婚。

法官考量，阿國因違反廢棄物清理法，經高等法院判刑1年4月，並於去年2月經最高法院刑事判決駁回上訴而確定。小萱知悉案件的時間點後，並於去年年11月向法院請求離婚，未逾民法第1054條所規定的1年請求時間。

日前依法判決，小萱依第1052條第1項第10款之規定，請求法院判決離婚，於法有據，應予准許。可上訴。