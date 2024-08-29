男子阿國（化名）依法應受徵兵管理，但以出國留學為由，出境後卻逾期未歸，且逾役男大學以下出境就學的最高年齡24歲，區公所於2020年8月發函通知，催告須於3個月內返國接受徵兵處理，待催告期滿後再度通知，但阿國仍未接受徵兵檢查，案經市政府函請偵辦後，直到今（2024）年3月比才回台。

法院審理，阿國所為犯妨害兵役治罪條例第3條第7款，妨害役男徵兵處理罪。又妨害兵役治罪條例第3條第7款之罪，是在役齡男子核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理之際就已成立。

法官審酌，阿國明知服兵役是我國國民暨役齡男子應盡之義務，卻於核准出境後，屆期竟滯留國外不歸，並且又未如期返國，接受徵兵處理，經兵役行政單位催告後仍置之不理。

阿國所為，不僅妨害國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，更損及我國潛在國防動員兵力，所為實屬不該。法官考量犯罪動機與目的，加上並無前科之素行等。日前依法宣判，阿國犯妨害兵役治罪條例第3條第7款，妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。