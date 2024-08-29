輝達雖是人工智慧產業的領頭羊，但後頭追兵來勢洶洶，多家新創公司籌資數億美元資金，希望能生產出更有效率且成本更低的產品，分食人工智慧晶片市場，以Cerebras為例，其推出的AI解決方案，號稱效率比輝達的Hopper晶片快20倍，高層還透露已經從輝達手上搶走有意義的客戶。

金融時報報導，輝達憑著旗下多款GPU產品，搶下第一波人工智慧浪潮的領導地位，想挑戰的新創公司包括Cerebras、d-Matrix和Grog等，這些競爭者預測人工智慧產業的運算需求將以指數型趨勢成長。

Cerebras推出基於C-3晶片的新平台Cerebras Inference號稱是目前全球最快的AI解決方案，比輝達的快20倍，執行長Andrew Feldman甚至表示，已經從輝達手中搶到有意義的客戶。

除了Cerebras之外，成立於2019年的d-Matrix才剛從淡馬錫領投的B輪融資籌到1100萬美元，不到一年又展開新一輪融資，希望能募資至少2千萬美元，預計今年底推出自有平台Corsair競爭。另外，Groq的團隊由Google張量處理單元團隊創始成員領導，已經從投資者手中募集6.4億美元資金，公司估值為28億美元。

儘管這些新創公司想要成為下一間輝達，但現實卻相當骨感，風險投資家警告，新創公司進入市場會遇到重重難關。近期也有一例，晶片製造商Graphcore被軟銀以600億美元收購，遠低於當初籌資獲得的700億美元資金。