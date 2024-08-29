許多人都想實現買房的夢想，被封為日本最節省女孩的田母神咲，在19歲就立下34歲時要有3棟房子的目標，她靠著每日伙食費不到200日圓（約新台幣44元）等方式，省吃儉用努力存錢，最後成功實現目標。

根據《南華早報》報導，田母神咲在不到15年的時間裡就買下3棟房子，還達成開貓咪咖啡館的夢想。她曾接受日本綜藝節目《幸せ！ボンビーガール》（幸福！貧窮女孩）的訪問，透露自己實現買房目標的超級省錢法。

田母神咲大學畢業後進入地產公司工作，為了把大部分的薪水都存下來，她到超市只會買半價、打折的食物，每天三餐預算加總控制在200日圓，例如早餐是果醬吐司、午餐是白飯加鮭魚、晚餐是蔬菜烏龍麵。

田母神咲每餐花費通常大約在50日圓上下，她甚至不買碗，直接用鍋子吃飯；也從來不花錢買新衣服，穿的都是親友送的二手衣，家具都是撿別人不要、回收的；甚至從未染燙過頭髮，狀態良好、足夠長時的頭髮，可以賣到3100日圓（約台幣700元），變成她的生活費來源。

田母神咲勤儉儲蓄，她在27歲時以1000萬日圓（約台幣220萬），在東京北部關東地區的埼玉縣買下第1棟房子，並用租金收入支付貸款，2年後又以1800萬日圓（約台幣400萬元）買下第2棟房子。2019年她再以3700萬日圓（台幣830萬元）買下第3棟房子，達成擁有3棟房子的目標。