美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）取代拜登出征白宮寶座，一個月來聲勢勢如破竹，逐漸反轉民主黨在搖擺州落後川普的民調，甚至領先川普，究竟目前超車的情況是否只是蜜月期，以及還能維持多久，《紐約時報》（New York Times）分析可觀察2現象，包括後續是否有逆風事件影響選民現階段對她的支持，以及川普的攻擊能否負面形塑她的形象。

賀錦麗為何能在一個月內扭轉落後選情？《紐約時報》指出，這不只是她個人的成果，同時也關乎選民對拜登與川普再次對決的極大不滿，讓數百萬人焦慮及沮喪，賀錦麗出征為選民提供了他們渴望已久的情況―全新的、不同的、更充滿希望的選擇，她釋放民主黨壓抑多年的熱情。

文章指出，賀錦麗本身並不代表民主黨或政策改變，但她代表了新開端，同時也讓川普變成了代表現狀、甚至是過去的候選人，這些因素都足以讓賀錦麗在全代會前領先川普。

但問題是，這種優勢能否持續到11月大選？這個問題可從2方面來觀察。

這只是一時的反彈現象嗎？賀錦麗留下了好印象，但這種印象能長久嗎？

文章指出，獲拜登背書後，賀錦麗一個月來經歷了多次重大事件，包括宣布參選、民主黨代表投票支持、公布副手、民主黨全代會，民調本來就會在這類事件後反彈，若聚光燈消退後賀錦麗仍能大致維持目前態勢，接下來的問題是，她所獲得的支持是否有足夠韌性，幫助她抵禦未來挑戰。

報導指出，目前為止賀錦麗尚未在競選中遭遇任何真正逆境，包括沒有明顯失誤、批判性強的媒體報導，這些挑戰通常會陸續出現。

此外，現階段民眾對賀錦麗的觀感尚未穩固，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的民調顯示，只有64％的登記選民清楚賀錦麗的立場，這代表賀錦麗有機會向選民重新定義自己，但同時也代表還無法斷定她現在的地位穩固。

川普質問賀錦麗究竟是非裔還是印度裔？

川普能重新定義賀錦麗的形象嗎？

川普陣營過去一個月來持續攻擊賀錦麗，試圖形塑負面形象，但目前效果並不顯著，《紐時》分析有以下幾個因素：

★人身攻擊：川普曾批評賀錦麗「不聰明」、「笑聲像瘋子」等，這類人身攻擊通常未奏效，因為並未打擊賀錦麗的誠信，她沒有身陷醜聞或調查，撇除政治立場，川普的人身攻擊中，沒有一點會讓人不喜歡賀錦麗這個人本身。

★議題攻擊：川普曾譏諷她是「賀錦麗同志」（Comrade Kamala），稱她是激進的共產主義份子。目前這類攻擊的影響有限，文章認為主因在於賀錦麗並非民主黨內其他有名的左派英雄人物，她確實對特定議題有比較進步的立場，但很多時候是為了爭取左派支持者認同。

★立場搖擺不定：川普不斷批評賀錦麗沒有固定立場，會跟著周圍環境轉變，酸她是「變色龍」，這也是賀錦麗最為人詬病的缺點。不過文章認為這通常不是最有效的攻擊方式，通常要損害候選人的中心訴求，才有可能影響勝選。

★批評賀錦麗只是拜登2.0，政策沒有改變：文章指出，相較於其他攻擊形式，這一種才真正切中要害，直搗賀錦麗選戰的核心，也就是宣傳她代表改變。