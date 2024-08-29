面對政治獻金風波，民眾黨主席柯文哲29日將再舉辦記者會，對外說明查帳進度並釋疑。據悉，柯文哲擬於明日對外宣布，將暫離黨主席一職，並自請中評會調查。對此，前立委郭正亮28日就表示，「2008年阿扁貪污，馬英九大勝，民進黨中生代拱蔡英文出來選黨主席，蔡英文也是慢慢地還債，做政治是要有犧牲、付出的，不然憑什麼感動人？」郭正亮也提到，「台灣人真的是很善良的，看到有付出會感動，就會撐住，所以小草是不是會離開，就是看柯文哲怎麼做」，引發討論。

郭正亮28日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「2008年阿扁貪污，馬英九大勝，甚至那時候有人傳出民進黨大概20年不能執政，結果當時四大天王都落跑，蘇貞昌、謝長廷、呂秀蓮、游錫堃都不選黨主席，民進黨負債兩億，那是最黑暗的時候」，郭正亮接著指出，「結果中生代大家集會，就拱蔡英文出來選黨主席，蔡英文後來當選，也沒人把她當一回事，因為地方的諸侯和四大天王都認為她不是什麼咖」。

郭正亮回憶，「蔡英文也是慢慢地還債，做政治是要有犧牲、付出的，不然憑什麼感動人，結果2010蔡英文選新北市長拿到100萬票，比朱立倫少11萬票，大家都嚇一跳，這是什麼樣的力量讓基層願意出來投給妳」。

郭正亮就分析這樣的狀況，「就是人家看蔡英文那兩年在付出，就不能讓妳沒面子，就願意給妳一個機會，台灣人真的是很善良的，看到妳有付出會感動，就會撐住」，郭正亮最後也說，「所以小草是不是會離開，不一定，就是看你怎麼做」。