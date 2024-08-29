韓國職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢，在今年台灣人氣爆高，就連社群平台更新的頻率也逐漸提高，讓大家看個過癮。不過，就有網友發現李珠珢竟然把身旁的隊友通通打碼，讓人質疑會不會不禮貌，引發討論。
有PTT網友分享，有關李珠珢日前上傳的短髮熱舞影片，因為把隊友通通打了馬賽克，竟引起韓國當地網友討論會不會不禮貌。他還提到，有看見韓國網友表示，「如果是偶像上傳這樣的影片應該直接爆炸」，讓他不禁疑問：「韓國啦啦隊被當偶像對待了嗎？」
貼文曝光後，不少人也充滿好奇，「平常YT上我看韓國人拍vlog 只要拍到別人的臉就是會馬賽克，連那種人山人海根本沒人在意誰入鏡的地方也是」、「日韓上傳影片超常遮臉的」、「我也是自從刷了李珠珢的影片之後才發現韓國有這樣的習慣。」
為此，就有熟知韓國偶像文化的人解釋，「偶像這種公眾人物打碼和路人打碼的原因不太一樣，路人打碼是隱私問題，偶像打碼通常是站姐（追星族）為了畫面好看，怕非主角臉啪掉、怕非主角搶鏡之類的。」但他強調這種行為並非普遍。
也有人提到，會打上馬賽克是隱私、肖像權的問題，「這在韓國很普遍，未取得他人同意上傳照片影片幾乎都會把同框的其他人碼掉」，就像來台灣的邊荷律、李多慧等韓國啦啦隊也會這麼做。更有人直言：「這樣遮明明韓國人常這麼做，最好(是)會覺得不禮貌。」
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