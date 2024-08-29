陸製3A動作遊戲《黑神話：悟空》取得巨大成功，部分偏激台派側翼硬要嗆缺點，被其他網友用「反正我們台灣有台積電啦」反諷，熱議不斷。粉專「人一綠腦堪慮」舉韓劇《暴君》的對話，劇中人質疑南韓為何不能發展核武跟洲際飛彈？美國官員反嗆這種想法很危險，做好自己的強項就好，「你們可以繼續製造汽車、半導體，這樣沒人會有意見！」粉專直呼韓國對美的立場跟我們台灣類似，我們卻在拍什麼《零日攻擊》。

近期關於核武的相關報導提到，美國國務院官員表示，北韓為籌措用於核武開發項目的資金，而不斷盜取虛擬貨幣，有報告指出，去年全球虛擬資產被盜金額中，有三分之一為北韓駭客所盜取，今年的盜取金額恐進一步增加。

粉專「人一綠 腦堪慮」28日發文提到，近日看了韓劇《暴君》，裡面有一幕對話頗有感觸，內容是韓國的情報員和美帝派來的官員之間的對話。

對話中，一位南韓人質疑：「我們為何不能發展核武跟洲際飛彈？你們自己也在搞，還有中國、日本、俄羅斯，連北韓也不例外，怎麼偏偏我們就不行？是我們好欺負嗎！」另一人（美國派來的官員，疑似南韓裔）回答：「你知道你這種想法多危險嗎？韓國沒有這樣的本事！我們都有各自擅長的領域，我們做好各自的強項就好！你們可以繼續製造汽車、半導體，這樣沒人會有意見。」

粉專表示，雖然劇情純屬虛構，這部在Disney+播出，應該美國也會有人看，畢竟韓國的K-POP及影劇在全球都蠻受歡迎的。「我就問，台灣敢拍這樣的內容對話嗎？韓國對美的立場跟我們台灣類似，我們卻在拍什麼《零日攻擊》？雖然我一點都不想看，但我期待網上的評論。」

維基百科提到，中華民國否認擁有任何大規模毀滅性武器，目前無直接證據顯示中華民國政府擁有任何核子武器，但曾有兩度研究發展核子武器的計畫。據信中華民國一度推進到只差一兩年就能完成發展核子武器的程度。亦有部分學者認為中華民國仍秘密藏有計畫書與核子武器藍圖。