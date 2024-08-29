國軍近日舉行年度「天馬操演」實彈射擊，期間還公布新式的「M41A7ITAS拖式飛彈發射系統」，然而，在操演期間卻發生命中率低的情形，引起質疑聲音，有臉書軍事粉專解釋，國軍有大量庫存的拖式飛彈，保存期限僅有10年，目前多數都儲放15年以上，當天操演打的都是舊彈。媒體人黃揚明質疑，如果連表演都演成這樣的話，那實戰會怎麼辦？媒體跟國防部長都在還這樣，第一個丟臉，更且要檢討部隊訓練有何問題。

黃揚明28日在《頭條開講》節目質疑，你安排了媒體，連國防部長都要親自去看的這種場合，難道你們不會有預演，難道不會有事前的演練嗎？

「媒體在，國防部長在，還做出這樣的成績，第一個，丟臉！」黃揚明直言，這樣國人對國軍的信心會降低，這其實是國防部最不樂見的事情。這個議題要嚴肅面對，該去檢討到底哪邊出了問題，是這個發射系統我們不熟悉？他們現在是指稱那些彈藥是舊的，是已經快要屆期的？

黃揚明直呼，「不是啦，我沒有聽說過彈藥庫存久了，就會射不準？」命中率不會偏到這麼偏，如果本來是八成，變成七成、六成，這覺得可以理解。怎麼變到四成、五成，讓人覺得很難看的時候，第一個就是你的部隊的訓練有沒有問題？

黃揚明提到，以前自己小時候，那種軍事設施會有表演性的演練，司儀會講：準確命中目標！「我相信這比較像是表演性質的一種演習、演練！」

「那如果連表演都演成這樣的話，那實戰會怎麼辦？大家擔心的是這一點！」黃揚明打趣揶揄，不排除有另外一種可能，就是有第五縱隊滲透到我們的國軍了，故意要讓國防部長顧立雄難看！「這個我是奉勸沈伯洋委員，在國防委員會好好查一查！」