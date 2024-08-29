中國探月與深空探測計畫的的科學家指出，為了避免小行星或隕石撞擊地球導致生命滅絕，核武是最有效的防禦手段。雖然目前國際法律禁止在太空使用或部署核武器，且核輻射可能造成太空污染，但研究團隊仍呼籲決策者支持核基防禦的研究，以防止人類面臨末日威脅。為此中國深空探測計劃已升級為小行星防禦計劃。

據《南華早報》（SCMP）28日報導，隨著近地天體探測技術的進步，天文學家已登錄超過3萬顆小行星，但這可能只是冰山一角。研究顯示，小行星撞擊地球的潛在風險遠高於現有數據評估。團隊強調，最急需的技術包括：快速應對能力，在7天到1個月內從地球發射核彈頭以擊中小行星；精確打擊能力，誤差範圍需小於100米。以及能夠長期部署核彈頭於太空的能力，以便儲備超過十年。

2013年，一顆未被探測到的小行星在俄羅斯撞擊，造成超過五千棟建築物損壞，至少1500人受傷。研究團隊警告，實際存在的近地小行星數量可能遠高於已發現的數量，其中包括直徑超過1公里的「巨型」小行星。

中國深空探測計劃已升級為小行星防禦計劃，並正在建設新的基礎設施，包括大型雷達探測網絡。然而，目前全球尚無國家具備將核彈頭發射至深空的能力。研究團隊建議，除了核武器，也應同時探索其他技術路徑，如動能撞擊和高功率雷射武器。

儘管中國簽署了1967年《外太空條約》（Outer Space Treaty）和《全面禁止核試驗條約》（CTBT），禁止在太空部署核武器，但為了應對小行星威脅，研究人員強調仍需長遠規劃，並在技術上做好準備。