58歲香港女星溫碧霞過去在電視劇《封神榜》中飾演美艷動人的「妲己」，獲得「最美妲己」封號，雖然她近年逐漸淡出螢光幕前，但仍會透過社群與粉絲分享生活。日前有網友透露，在香港的中古包店巧遇溫碧霞，本人雖然保養得宜，但背部卻有明顯脊椎形狀，引來不少網友擔憂她的健康。

近日有網友在社群表示，難得親眼見到溫碧霞，只見她身穿黃色花紋長裙，露出無贅肉雙臂及光滑美背，肌膚緊緻透亮，身材也沒有走樣，即使臉上畫著淡淡妝容，仍能看出她氣色非常好，58歲的她依然保持凍齡外貌。

溫碧霞逛街被捕獲。（圖／小紅書 小鋼炮中古）

而網友透露，「姐姐好美好溫柔～對待團隊工作人員也好好，這樣的香港藝人值得大家喜歡」，看來對溫碧霞的評價相當高。不過，不知道溫碧霞是不是瘦過頭了，她的背脊骨骼形狀似乎有些明顯，讓不少網友紛紛擔憂留言，「她的後脊柱凹凹凸凸的是人瘦的還是啥啊」、「想問一下她背的下部位是怎麼了，有種恐懼感」。

溫碧霞逛街被捕獲。（圖／小紅書 小鋼炮中古）

據了解，溫碧霞2000年嫁給富商何祖光後，就將重心放在家庭，並在婚後收養了一個兒子視如己地出照顧，不時會在社群分享日常，退休生活過得相當舒適，而保養有方的她也相當注重外表及身材管理，每每曬出美照都震撼眾人。