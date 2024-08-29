自稱「國際美人」的百萬YouTuber鍾明軒，經營自媒體多年，以獨特個人風格受到粉絲喜愛。28日他在設群平台曬出和藝人伊能靜兒子庾恩利（小哈利）的合照，並開心表示：「小確幸」。

鍾明軒在threads曬出和庾恩利的合照。照片中，兩人穿衣風格都非常有型，鍾明軒穿著黑T外搭棕色背心，並配上寬鬆牛仔短褲；庾恩利穿著白T搭配黑色針織衫，下身穿著低腰牛仔褲，開心的對著鏡頭比YA。

鍾明軒合體小哈利稱遇到「喜歡的光」。（圖／翻攝自鍾明軒 threads）

同頻兩人合照一曝光，粉絲們驚喜表示：「最喜歡的兩個人終於同框了...」、「哇！米粒的哥哥～你們好時尚」、「哈利也是很美」、「國際美人今天是兩位了」、「好喜歡你們」、「你也是我的光」、「夢幻連動」、「做自己雙人組耶」。也有粉絲詢問：「哇～請問在國外遇到美人，可以過去和你合照嗎？」鍾明軒則熱情回覆：「請過來～」

鍾明軒和小哈利兩人都十分做自己，不會被男裝或是女裝框架給限制住，勇敢表達自己喜歡的風格。鍾明軒也開心寫下「小確幸之遇見了喜歡的光」，貼文一出，不少網友都湧入貼文按讚支持。