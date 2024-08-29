韓國啦啦隊女神安芝儇，去年來台後受到粉絲極大關注，也讓人好奇在韓國的她歷經過什麼樣的故事。近日，安芝儇首度在節目上吐露心聲，一度在鏡頭前掉淚，讓大家看了好心疼。

安芝儇日前在網路YouTube節目《Talk一杯》分享，在韓國跳啦啦隊時遇到辛酸故事。雖然當時年紀輕輕，才20歲就成為啦啦隊的隊長，但她直白表示，其實當隊長並沒有壓力，反而是當隊員的時候，「與其說壓力，不如是說有點不自在！」

原來外型出眾的安芝儇，一加入啦啦隊之後就遇到來自其他隊員的忌妒。如今回憶此事，她還是忍不住哽咽，一度說不出口，「其他成員的忌妒讓我很累，我以前...我以前不太知道要怎麼抒發壓力，突然好想哭喔！」

提到往事，安芝儇忍不住心中的壓力，哽咽掉淚。（圖／YT@Talk一杯）

只見安芝儇邊擦淚邊表示，由於她當時年紀還很小，完全不知道要怎麼調適心情，只能一直忍耐下去，結果到最後只能透過逛街、購物來紓壓心情，這也是她擁有多項收藏的真正原因。

即便如此，安芝儇仍然無法徹底解決壓力，她說：「這只是暫時讓我忘記！有點...一直掉眼淚，因為累積了很多情緒！」而現在的生活不是工作就是練舞，讓安芝儇不禁覺得，那些情緒還一直累積在心中，始終沒有時間好好地跟自己相處。

安芝儇去年來台後受到許多粉絲喜愛。（圖／IG@wlgus2qh）

最後安芝儇非常感謝身邊的所有貴人，像當初願意帶她來台灣的公司老闆、台鋼球團，以及可愛的正妹經紀人，「我很重視我身邊的人，因為他們使我成長。」透過大家的支持，能讓她更能盡情展現自己。