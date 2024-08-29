民眾黨主席柯文哲近日陷入京華城案以及政治獻金報帳疑雲，而回顧柯文哲2018年連任台北市長時，曾稱因為沒錢，抵押妻子陳佩琪名下房子、借款2000萬做選舉資金。柯文哲的前幕僚張益贍指出，「這招是我幫他想的！」因為可以用所有的捐款來打選戰，房貸還可以還清！

2018年8月18日，柯文哲當時在造勢活動說，2014年透過一連串社會運動，讓年輕人相信，我們是有能力改變台灣政治文化，例如：不插旗子、不掛布條、不用宣傳車、不買業配。

柯文哲當時直強調，在台灣政壇上，沒有其他人可以這樣做，有很多人還在批評。柯文哲說，他們都捨不得提早停止募款，因為他們要撈到最後一秒。另外，「他們還敢拿假發票汙衊我們。可是這些人從來不敢公佈競選帳簿。」對此，《94要客訴》主持人王時齊認為，每一句話在打他自己的臉！

而當時柯文哲的幕僚詹益贍27日在《94要客訴》表示，2018年柯文哲身後的貨櫃可以當舞台，支持者贊助，租金0元。辦了20場活動，一場3萬元花了60萬，佈置40萬元，裡面有音響燈光舞台，總共只花了100萬元。結果這次民眾黨租2台胖卡花了200萬元。

詹益贍披露，2018年阿北之所以省錢的原因，因為他當時是市長，選戰只打一個月，還裝窮說，用房子抵押借2000萬元，「這個是謊言！」「因為那時候我是他的幕僚！這招是我幫他想的！因為這樣，你們才會捐款給他！」

他解釋，當初為何借2000萬？因為借2000萬無論如何都可以還回去，選票估計要60多萬票，2000萬可以回補房貸，完全不花自己一毛錢，所以他就這麼做了！