新青安貸款政策引發亂象，國銀房貸已經逼近銀行法的30％警戒線，因央行有下令銀行業者9月6號以前要提出改善方案，加上許多民眾抱怨貸不到，市場解讀說這個是「限貸令」。閣揆卓榮泰28日強調政府沒有限貸令，也不會有限貸令。媒體人謝寒冰強調，投機客五年後就轉手賣了，屆時房價會雪崩，但賴絕對不會出來講話，就讓卓揆去揹，只要人民金魚腦、他能成功連任就好。這樣台灣好不了，大家會完蛋。

「我知道這個政策本來的目的，是讓年輕人沒有房子的，能夠買房子。」謝寒冰28日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，但是年輕人是有爸爸媽媽的，他們就想說：欸？這是個很好的投資機會，我可以用很簡單的方式去借到錢！那很多人會想說：那你以後小孩子怎麼辦？未來這個貸款怎麼繳？不用擔心，為什麼？五年之後我就把它賣掉了！很多人都想趁機賺這一手。所以現在你把他卡住之後，接下來會造成很多風波。

謝寒冰強調，卓榮泰閃是有道理的，因為跟你保證，五年之後他絕對不是行政院長！所以他現在隨便說什麼都行：無所謂，反正這個鍋不是我揹！但是五年之後會非常慘的就是，因為大家有預期心態，很多人都準備五年後脫手，然後那個房價會一直墊高、一直墊高、一直墊高。

「墊到那個時候，整個房價雪崩！那現在就是看誰接到最後一顆炸彈？」謝寒冰直言，那這個東西，賴清德不出來講句話嗎？「我跟你保證，賴清德絕對不會出來講話！」因為賴清德自己也知道，卓榮泰也知道，五年後不是他，所以這個時候當然是讓卓榮泰去講：我賴清德不要扛，你們要罵就去罵卓榮泰就好！因為賴清德要繼續選連任，他期待的就是：反正大家金魚腦？

謝寒冰指出，而且更重要的就是，就算五年後真的爆了，他那時候也連任成功了，無所謂了，那個就讓下一任的人去揹。所以當政客每一個都這樣算的時候，那台灣就好不了，我們大家就等著完蛋！