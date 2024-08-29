為向國軍表達敬意，中華民國軍人之友社與社會各企業代表，28日共同辦理「全國各界向國軍致敬」餐會，宴請各軍執行救災、高山偏遠、軍墓勤務及戰演訓任務有功官兵代表逾400位，感謝國軍長年以來堅守崗位、守護國人的辛勞與付出。

「全國各界向國軍致敬」餐會在臺北國軍英雄館舉行，邀請國防部長顧立雄、軍政副部長柏鴻輝、三軍司令、政戰局局長陳育琳中將暨官兵代表等出席，場面溫馨熱絡。

軍友社理事長黃呈琮致詞時表示，他擔任軍友社理事長期間，時常勉勵全體同仁創新服務，帶領民間各社會團體以實際行動，踴躍參與敬軍慰問活動，鼓舞國軍士氣，讓官兵們都能感受到，社會各界對於國軍的支持。

「國軍是國家安全的守護者，更是社會發展的安定力量。」黃呈琮指出，面對當前的軍事威脅，以及中共破壞臺海和平的現狀，嚴重影響我國海、空域安全，並透過認知作戰，企圖動搖民眾對國軍的信任；然而，國軍官兵面對各種挑戰，均能有效應對，不僅守護家園，也同時安定國人民心士氣。

黃呈琮說，再過幾天就是「九三軍人節」，今年所推動的「企業敬軍日」，超過2800家知名企業加入「敬軍優惠專案」，包括食、衣、住、行、娛樂等，希望為國軍官兵弟兄姊妹們加油打氣，並持續匯聚民間力量，熱烈響應慰問國軍的活動。

顧部長致詞時強調，國軍的職責是保家衛國，也是社會各界對我們的期許，不論是執行救災任務，或是駐守高山站臺偏遠地區，每一位同仁背後所代表的是全體國軍盡忠職守的精神，大家的表現都讓他感到敬佩，謝謝官兵們堅守崗位、守護家園的努力與辛勞。

顧部長亦指出，為了表達對國軍的支持，軍友社邀集民間企業團體、社福機構等敬軍代表，在九三軍人節前夕共同舉辦餐會，非常感謝社會各界長期以來，以具體行動支持國防，愛護國軍，更讓軍愛民、民敬軍成為日常生活中的日常。未來，國軍也會以最堅強的戰力，持續捍衛國人安全，不負社會各界對國軍的期望。

「全國各界向國軍致敬」餐會，由軍友社、臺北市進出口商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會、財團法人清香慈善基金會、軍友保險公司及興采實業公司等單位聯合舉辦， 並邀請國防部示範樂隊演奏多首歌曲，讓與會人員沉浸在美聲饗宴中；期間，敬軍企業代表與有功官兵更是熱絡互動，現場氛圍溫馨熱鬧。