橫須賀基地周邊的全新人孔蓋，主視覺結合富士山、基地設施與朝陽，融入日本文化傳統，頗具獨特美感。（取自DVIDS網站）

美國《星條旗報》6月24日報導，鑒於駐日美軍橫須賀基地周邊區域，用於覆蓋地下汙水系統設施的人孔蓋，在長期磨損下逐漸老化，美海軍設施工程系統指揮部（NAVFAC）近期為此重新設計，同時逐步更換全新、融合日本文化傳統的彩繪人孔蓋，在當地社區傳承美日友好的精神。

結合基地特色 全區換裝新圖騰

新人孔蓋設計作業，由NAVFAC的後勤技術專家吉野（Satomi Furuno）擔綱，主要圖案結合橫須賀基地的徽章和字樣，也在孔蓋邊緣刻有日文平假名「osui」，意指「汙水」。首批3個人孔蓋已自5月起，安裝在基地正門內、外圍商店街等鄰近區域，其中一個更選用高明度彩繪方式塗裝，十分吸睛。

吉野表示，設計新圖案過程十分有趣，最終呈現的結果也令人滿意；而作業期間，基地內外人士對計畫展現的高度興趣，令她深感驚訝，她也表示很榮幸「能從事一份讓大家微笑的工作」。據悉，NAVFAC將生產25個新人孔蓋，全面汰換該區老舊孔蓋。

據日外務省旗下網站「Web Japan」介紹，在20世紀70年代，日本街頭首度出現設計精美的人孔蓋。第一批是在1977年，安裝於沖繩縣首府那霸；而後在1981年，更開始生產塗有彩色螢光塗料的人孔蓋，這項設計不僅使孔蓋能在夜間具備安全提醒功能，也可在消防救災行動中發揮實際效用。

如今，人孔蓋已成為「地區特有」的藝術形式，吸引著各自的支持愛好者，圖樣更是五花八門，其中不乏Hello Kitty、原子小金剛和寶可夢等知名動漫角色，在社群媒體上也有專屬的俱樂部社群，足見其受歡迎程度。